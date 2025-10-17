שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה לסמן פיזית את 'הקו הצהוב' בעזה כדי להבהיר את גבול הסגת הכוחות; צה"ל הזהיר שכל ניסיון לחצות ייענה באש ולהרתיע פעולות טרור ולעצור הפרות גבול

שר הביטחון ישראל כ"ץ, הנחה הבוקר כי הקו הצהוב בעזה אליו כוח צה"ל נסוג במסגרת הסכם הפסקת האש עם חמאס, יסונן באופן פיזי בשטח במטרה שתושבי עזה ומחבלי חמאס, יראו באופן מוחשי היכן עובר הגבול, וכי כל ניסיון לעבור אותו "ייענה באש".

על פי הודעת צה"ל שפורסמה הבוקר, "בהתאם להנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, הקו הצהוב בו נערך צה"ל בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, יסומן פיזית על ידי צה"ל בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך צה"ל, ולהתריע בפני מחבלי החמאס ותושבי עזה שכל הפרה וניסיון לחצות את הקו ייענה באש".