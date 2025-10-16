צה״ל אוכף באדיקות את הפסקת האש בלבנון. ותקף הערב תשתיות טרור של חיזבאללה וארגון ״ירוק ללא גבולות״ בדרום לבנון, חלק מהאתרים כבר הותקפו בעבר

צה"ל ממשיך את האגרסיביות מול חיזבאללה. הערב תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר אתרים שונים של חיזבאללה ששימשו לניסיונות שיקום הארגון, במרחב מזרעת סיני שבדרום לבנון.

לפי הודעת דובר צה"ל, בין המטרות שהותקפו, מחצבה בה ייצר ארגון הטרור חיזבאללה בטון אשר שימש לבנייה מחדש ושיקום של נכסים ותשתיות טרור שהותקפו והושמדו במהלך מלחמת ״חרבות ברזל״ ובדגש במהלך מבצע ״חיצי הצפון״.

לפי צה"ל, תשתית זו איפשרה את המשך פעילות ארגון הטרור חיזבאללה ואת שיקום פעילות הטרור תחת כיסוי אזרחי במרחב לבנון. כמו כן, הותקפה מטרה שהארגון ״ירוק ללא גבולות״ עשה בה שימוש להסוואת פעילות טרור לשם שיקום תשתיות הארגון בדרום לבנון בכסות אזרחית.

הארגון ״ירוק ללא גבולות״ אשר נחשף בשנת 2018, הינו ארגון שפעל בכסות אזרחית להסוואת נוכחות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הגדר עם ישראל.