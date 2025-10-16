רגע לפני פגישתו עם נשיא אוקראינה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין – כשהשניים סיכמו לקיים פגישת משלחות בשבוע הבא, לקראת פגישה נוספת של הנשיאים בבודפשט

בדרך לסיום מלחמה נוספת? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב (חמישי) עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, זאת לקראת פגישתו של טראמפ עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי מחר בבית הלבן. בתום השיחה טראמפ אמר כי סוכם לקיים פגישת משלחות בשבוע הבא, וכי ייתכן שהוא ייפגש שוב עם פוטין כדי לדון על סיום המלחמה באוקראינה.

"השיחה הטלפונית עם הנשיא פוטין הייתה מועילה מאד. פוטין בירך אותי ואת ארה"ב על ההישג הגדול של שלום במזרח התיכון – דבר שלטענתו חלמו עליו במשך מאות שנים" אמר טראמפ בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו Truth Social. "אני מאמין שההצלחה במזרח התיכון תעזור גם במגעים לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה".

לדבריו, "סיכנמו לקיים פגישה של יועצינו הבכירים בשבוע הבא. המשלחת האמריקנית תובל על ידי מזכיר המדינה מרקו רוביו, ומקום הפגישות ייקבע בהמשך. לאחר מכן, הנשיא פוטין ואני ניפגש במיקום מוסכם – בודפשט שבהונגריה – כדי לראות אם ניתן להביא לסיומה של המלחמה 'נטולת התהילה' הזו. מחר אפגש עם הנשיא זלנסקי, ונדון על השיחה שלי עם פוטין ועוד. אני מאמין שהושגה התקדמות משמעותית בשיחת הטלפון של היום".