היום (חמישי) ציינו את יום הזיכרון הממלכתי לזכר נרצחי ונופלי מלחמת חרבות ברזל. בימים אלו, עלה לאוויר סרט תיעודי חדש ומטלטל: "עד השם האחרון". הסרט, שביים איתמר שגיב, מספר את סיפורם של האנשים שעמדו בחזית אחת המשימות הקשות ביותר בעקבות הטבח – זיהוי וטיפול בחללים במחנה שורה. הסרט זמין כעת לצפייה בערוץ HOT8, ב-HOT VOD וב-NEXT TV, ומציע מבט רגיש ומכבד על גבורה אנושית שקטה.

צפו בהצצה לסרט "עד השם האחרון":

הסיפור מאחורי המסך: משימה בלתי אפשרית

הסרט "עד השם האחרון" מתמקד בחיילים, אנשי מקצוע ואזרחים, שנקלעו למשימה ענקית שלא ציפו לה. ב-7 באוקטובר, מחנה שורה הפך למרכז מרכזי לריכוז, זיהוי והכנה לקבורה של כל החללים, ולמרכז פועלה של הרבנות הצבאית במשימה זו. לצד זאת, הסרט חושף גם את העבודה בשטחי העוטף, שם חולצו החללים במצבים מורכבים.

דרך תיעוד ייחודי ועדויות אישיות, הסרט מביא את הקונפליקטים הפנימיים: כיצד מפרידים בין נהלים קרים לבין רגשות סוערים? איך מתמודדים עם מציאות שגוברת על כל דמיון? ומה עושים כשהסוף לא נראה באופק? זהו לא רק תיעוד היסטורי, אלא פסיפס אנושי של מסירות, אחריות ומקצועיות ברגעים הקריטיים ביותר. הסרט מדגיש את עבודתם השקטה של אלה שפעלו מאחורי הקלעים, במשימה שאין דומה לה.

מסעו האישי של הבמאי איתמר שגיב

איתמר שגיב, יוצר ובמאי הסרט, חולק סיפור אישי מרגש שמוסיף עומק ליצירה. באוקטובר 2023, שגיב היה אמור להתחיל עבודה חדשה במשרד פרסום, אך האירועים שינו הכל. במקום זאת, הוא גויס למילואים ברבנות הצבאית – לא מתוך תחושת שליחות ראשונית, אלא כפתרון כלכלי זמני.

עם רקע בקולנוע ובחיפוש רוחני, שגיב מצא עצמו מתעד את מאמצי הזיהוי. "הסיפורים היו סיפורי גבורה מסוג אחר, סיפורי גבורה יהודית אצילית", כותב שגיב. הפקודה ליצור סרט דוקומנטרי הגיעה מלמעלה, והוא הפך לשותף מרכזי בתהליך שנמשך שנתיים. זה היה מסע רגשי: צפייה במאות תחקירים, התמודדות עם כאב משפחות וחומרים מטרידים, אך בעיקר חשיפה לחמלה ואצילות אנושית. "ליבי מלא שירה, שירה נוגה וחשובה", מסכם שגיב, שרואה בסרט זכות גדולה להציג את הסיפורים הללו לעם ישראל.

אביגיל בן אשר: סמל למסירות ולכבוד

אחת הדמויות הבולטות בסרט היא אביגיל בן אשר, מפקדת צוות חללות ברבנות הצבאית. בן אשר חזרה בטיסה הראשונה מחופשה בקנדה כדי להצטרף למאמץ. בכל פעולה בחדרי ההכנה, היא דמיינה את עיני ההורים מביטות בה, ודרשה מעצמה דיוק וכבוד מוחלט.

בן אשר החלה להדליק נרות נשמה בערבי שבת, לצד נרות השבת, לעילוי נשמת הנרצחות. "באיזשהו שלב, התחילה לשאול את עצמה אם זה משהו שהיא תרגיש צורך לעשות כל חייה", מסופר עליה. היא החליטה להפסיק רק כשכל החללות יזוהו – מחווה מרגשת שמסמלת את המחויבות העמוקה שלה ושל צוותה.

מבט קדימה: זיכרון ומסר לעתיד

"עד השם האחרון" הוא עדות למסירות שקטה בעיצומה של טרגדיה. הוא מזכיר לנו את החוזק האנושי, את האצילות היהודית ואת הצורך בחמלה. הסרט זמין כעת לצפייה, ומזמין את הצופים להתחבר לסיפורים שמאחורי הכותרות.

אם אתם מחפשים תוכן משמעותי לציון האירועים, זהו סרט שכדאי לראות. על הרגישות היהודית, והכבוד הגדול לחללים הקדושים של עם ישראל.

לצפייה בערוץ HOT8, ב-HOT VOD וב-NEXT TV.