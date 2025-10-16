אסטון וילה הודיעה כי אוהדי מכבי תל אביב לא יורשו להיכנס למשחק בליגה האירופית עקב "חשש ביטחוני", בעקבות הערכת סיכון של משטרת ווסט מידלנדס.

החלטה מעוררת סערה באנגליה: מועדון אסטון וילה הודיע כי אוהדי מכבי תל אביב לא יורשו להיכנס למשחק הליגה האירופית שייערך ב-6 בנובמבר – בטענה ל"חששות ביטחוניים".

לפי ההודעה הרשמית, קבוצת הבטיחות העירונית (SAG) הנחתה את המועדון לאסור את כניסת האוהדים הישראלים, לאחר שמשטרת ווסט מידלנדס הגדירה את המשחק כ"סיכון גבוה" בשל חשש מהפגנות ואירועי הסתה מחוץ לאצטדיון.

אסטון וילה מסרה כי היא "נמצאת בדיאלוג מול מכבי תל אביב ורשויות הביטחון", אך הדגישה כי ההחלטה התקבלה משיקולי סדר ציבורי, ולא תתאפשר כניסת אוהדים מישראל כלל – גם לא במתחמים מפוקחים.

בהודעת המשטרה נכתב כי ישנם חששות מיכולתם להתמודד עם מחאות ועימותים אפשריים, ולכן – לא יתאפשר נוכחות קהל ישראלי ביציעים.