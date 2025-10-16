מקור טורקי מדווח כי 81 מומחים, בהם כ-20 אנשי חיפוש וחילוץ, נכנסו לרצועה מטעם טורקיה לסייע באיתור והחזרת חללי החטופים.

גורם ביטחוני טורקי מסר כי משלחת מומחים מטורקיה נכנסה לשטח רצועת עזה, במטרה לאתר ולהאיץ את החזרת החללים החטופים. לדברי המקור, בין חברי המשלחת נמצאים כ-20 מומחי חיפוש וחילוץ בעלי הכשרה ייעודית למשימות מורכבות בזירות לחימה.

לפי הדיווח, טורקיה שלחה בסך הכול 81 מומחי סיוע ואיתור, בהם צוות המתמקד באופן ייעודי במציאת החטופים החללים שגופותיהם "טרם אותרו", כך לטענת ארגון הטרור חמאס.

הגורם הטורקי הדגיש כי מטרת המשלחת היא "סיוע הומניטרי והבאת מענה מקצועי בזירת החיפוש", וכי אנקרה פועלת בתיאום עם גורמי תיווך בינלאומיים למען קידום המהלך ובתיאום עם ישראל מאחורי הקלעים.

ישראל מפעילה לחץ משמעותי בניסיון להביא להאצת החזרת החטופים, כאשר ישראל אף שיתפה מידע מודיעיני עם המדינות המתווכות, במאמץ להציג הוכחות למריחה מכוונת של החזרת החטופים על ידי חמאס.