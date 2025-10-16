ברקע הפסקת האש בעזה וההסלמה היחסית בלבנון, פיקוד העורף פרסם הערב את הנחיות ההתגוננות שתהיינה בתוקף עד לסוף השבוע הבא

ברקע הפסקת האש בעזה וההסלמה היחסית בלבנון, פיקוד העורף פרסם הערב את הנחיות ההתגוננות שתהיינה בתוקף עד לסוף השבוע הבא. על פי הודעת פיקוד העורף, הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי, וכי הן תישארנה כפי שהן לשבועיים הקרובים.

על פי ההודעה, המדיניות בתוקף החל מיום חמישי, 16 באוקטובר 2025, בשעה 18:00 ועד ליום שלישי, 28 באוקטובר 2025, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות, פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות. בנוסף, מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.

כמו כן, ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות: נתיב העשרה, יד מרדכי, זיקים, כרמיה, ארז, ניר עם, שדרות, איבים, גבים, אור הנר, מפלסים, כפר עזה, סעד, עלומים, בארי, רעים, מגן, נירים, כרם שלום, ניר עוז, כיסופים, עין השלושה, חולית, נחל עוז, וניר יצחק.