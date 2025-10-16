דיווח ראשוני: שוטר אשר משמש כזקיף בשגרירות מצרים בתל אביב ביצע הערב (חמישי) ירי לעבר רכב חשוד שהתקרב למתחם.
במשטרה אמרו כי הרכב אותר על ידי כוחות משטרה שהוזעקו למקום ונבדק כעת. אין נפגעים באירוע בשלב זה, ונסיבות האירוע נבדקות.
פרטים נוספים מיד
רכב חשוד התקרב למתחם שגרירות מצרים בתל אביב, כששוטר המשמש כזקיף בשגרירות ביצע ירי לעברו. הרכב אותר על ידי המשטרה, ונסיבות האירוע נבדקות
דיווח ראשוני: שוטר אשר משמש כזקיף בשגרירות מצרים בתל אביב ביצע הערב (חמישי) ירי לעבר רכב חשוד שהתקרב למתחם.
במשטרה אמרו כי הרכב אותר על ידי כוחות משטרה שהוזעקו למקום ונבדק כעת. אין נפגעים באירוע בשלב זה, ונסיבות האירוע נבדקות.
פרטים נוספים מיד
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים