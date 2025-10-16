מאות מתושבות ותושבי כפר סבא קיבלו את פניו של שורד השבי איתן הורן, ששוחרר מבית החולים וחזר לביתו בעיר. ראש העיר בירך: "זהו יום שממלא את הלב באור ותקווה"

מאות תושבי כפר סבא הגיעו היום (חמישי) קבל באהבה את פניו של איתן הורן, בן העיר, ששב לביתו לאחר שנתיים בשבי החמאס. בתיעוד שפורסם נראו רגע הגעתו של שורד השבי חזרה לבית אחרי שחרורו מבית החולים, כשהוא התקבל בתרועות ומאות דגלי ישראל מונפים.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: רמי זרנגר)

איתן, שנחטף יחד עם אחיו יאיר במתקפת השבעה באוקטובר, שב לישראל השבוע בשמחת תורה, ולאחר שהתאחד עם אחיו, אימו ושאר בני המשפחה ועבר שלושה ימים של טיפול והשגחה בבית החולים – שב היום סוף-סוף אל ביתו שבכפר סבא.

תושבים רבים הגיעו אל הרחוב שבו מתגורר איתן עם אימו, רותי סטרום – שלאורך השנתיים האחרונות נאבקה ללא הפסקה להשבת בניה מהשבי. הם קיבלו את פניו עם בלונים, דגלים, שלטים וברכות חמות. דמעות של התרגשות נצצו בעיניי כולם והעיר כולה התאחדה סביב רגע של אור ותקווה בתוך תקופה ארוכה של כאב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: רמי זרנגר)

"היום הוא יום של שמחה לצד עצב. יום בו אנו מקבלים באהבה את איתן היקר הביתה ומתכנסים לזכור את אירועי השבעה באוקטובר, המצוינים היום במסגרת יום הזיכרון הלאומי. זהו יום שממלא את הלב באור ותקווה" אמר ראש עיריית כפר סבא רפי סער. "איתן האהוב שרד את התופת וחזר אלינו. אנחנו מודים לאל על שובו ומחבקים אותו ואת משפחתו באהבה גדולה. לצד השמחה, ליבנו ממשיך לייחל ולהתפלל לשובם של עוז דניאל והדר גולדין, ושל כל מי שעדיין לא חזר. לא ננוח עד שכולם יהיו שוב בבית".