בעוד שארגון הטרור חמאס מורח את העברת החטופים החללים לידיי ישראל, הצלב האדום מודיע על העברת עשרות גופות מישראל לידיי חמאס

למרות העיכוב המתמשך והבוטה של חמאס, בכל הקשור להעברת גופות החטופים החללים, ישראל ממשיכה להעביר חזרה אל ארגון הטרור עשרות גופות של פלסטינים. כך על פי הודעת הצלב האדום.

ארגון הצלב האדום הודיע לפני זמן קצר, כי ישראל העבירה לידי ארגון הטרור חמאס עשרות גופות של פלסטינים ומחבלים שהוחזקו בידי ישראל, זאת כחלק ממימוש תנאי עסקת טראמפ לעצירת המלחמה.

זו כמובן בעוד שחמאס מפר באופן בוטה את ההסכם כבר פעמים רבות, ומעכב באופן כבד את העברת גופות החטופים החללים לישראל.

על פי הצלב האדום, הארגון קיבל מידי ישראל 30 גופות של פלסטינים, שמועברות כעת לידיי העזתים וחמאס. זאת בזמן שחמאס סיפק גופה של עזתי במקום גופה של חטוף לפני ימים בודדים, ומעכב באופן בוטה את העברת שארית הגופות שמוחזקות בידיו.