ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב למותו של רמטכ"ל החות'ים מוחמד אל עומרי: "עוד רמטכ״ל חוסל בשורת מפקדי הטרור שביקשו לפגוע בנו – נגיע לכולם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (חמישי) להודעת החות'ים על מותו של הרמטכ"ל מוחמד אל עומרי, שהיה יעד לחיסול בתקיפה הישראלית בצנעא לפני חודש וחצי. בדבריו התחייב להמשיך לפעול נגד גורמי הטרור שמאיימים על ישראל.

"ידה הנחושה של מדינת ישראל תגיע לכל מי שביקשו לפגוע בנו ושמו לעצמם למטרה להשמיד את ישראל" אמר נתניהו. "עוד רמטכ״ל חוסל בשורת מפקדי הטרור שביקשו לפגוע בנו – נגיע לכולם".

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב גם כן להודעת החות'ים ואישר למעשה את מעורבות ישראל במבצע שהביא לחיסול בכירים בהנהגת הארגון. לדבריו, "הרמטכ"ל החות'י, שהותקף במכת הבכורות העוצמתית בה סוכלה מרבית הצמרת החות'ית בתימן, מת מפצעיו ובכך הוא הצטרף אל חבריו מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום".

כ"ץ חשף כי ביקר בחמ"ל הייעודי שהוקם באמ"ן לטיפול באיומי החות'ים, והודה לראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר, ולצוותים שפעלו – וממשיכים לפעול – לסיכול איומים הנשקפים מכיוון תימן. לדבריו, ישראל פעלה בתקופה האחרונה באופן נרחב כדי להסיר "איומים משמעותיים" שהגיעו מכיוון החות'ים, והוסיף כי "כך נעשה מול כל איום גם בעתיד".