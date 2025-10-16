החות'ים הודו בחיסול רמטכ"ל הארגון בידי ישראל ומינו את יוסף חסן איסמעיל אל-מדאני כיורש. הארגון מאיים כי העימות עם ישראל יימשך.

ארגון הטרור הודה לבסוף כי בתקיפות שביצעה ישראל בתימן לפני מספר שבועות, חוסל מפקדו הצבאי של ארגון הטרור, מוחמד עבד אל-כרים אל-גמארי. כעת הודיעו החות'ים לאחר שהכירו רשמית בחיסולו של הרמטכ"ל הקודם.

לפי הודעת החות'ים, מי שייכנס לנעליו של הרמטכ"ל שחוסל הוא יוסף חסן איסמעיל אל-מדאני, קצין בעל עבר צבאי ומפקד מחוז תחת פיקודו הישיר של אל-גמארי. אל-מדאני נחשב לדמות דומיננטית בהנהגה הצבאית של הארגון, גישתו של אל-מדאני ביחס לסכסוך עם ישראל ומדינות המערב לא ברורה.

בהודעתם, נמנעו החות'ים מלציין את ישראל ישירות כאחראית לחיסול, אך הארגון הבהיר כי "העימות עם ישראל לא הסתיים" והוסיף כי ישראל "תקבל את עונשה ההרתעתי על הפשעים שביצעה".

עוד באותו נושא אחרי הודעת החות'ים: שר הביטחון מתחייב להכות בכל איום 16:05 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

המהלך מצביע על ניסיון מהיר של החות'ים לשדר יציבות ושרידות מבצעית, למרות הפגיעה האנושה בצמרת הפיקודית שלהם.