שורדי השבי איתן הורן ונמרוד כהן שוחררו מבית החולים איכילוב, 3 ימים אחרי ששוחררו משבי החמאס בעזה. במרכז הרפואי אמרו כי הם ימשיכו ללוות את שורדי השבי ולבצע מעקב רפואי והמשך בדיקות ככל שידרש

3 ימים אחרי ששוחררו מידי החמאס, בית החולים איכילוב עדכן כי שורדי השבי איתן הורן ונמרוד כהן שוחררו היום (חמישי) מבית החולים – זאת אחרי שהשלימו את כלל הבדיקות הנדרשות.

במרכז הרפואי אמרו כי הם ימשיכו ללוות את שורדי השבי ואת בני משפחותיהם, ולבצע מעקב רפואי והמשך בדיקות ככל שידרש. בעקבות שחרורם של הורן וכהן, נותרו 3 שורדי שבי שמאושפזים כעת באיכילוב – מתן צנגאוקר, מתן אנגרסט ועמרי מירן.

"אנו קוראים לציבור ולתקשורת להמשיך ולכבד את פרטיות המשפחה בימים הרגישים הללו" נמסר. "אנו באיכילוב מייחלים לחזרתם של כלל החטופים במהרה – עד החטוף האחרון".