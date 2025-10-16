חודש וחצי אחרי ששרד את ניסיון החיסול, החות'ים הודיעו כי נקבע מותו של הרמטכ"ל מוחמד אל עומרי שנפצע בתקיפה הישראלית בצנעא

חודש וחצי אחרי התקיפה הישראלית בצנעא שכוונה נגד כינוס של בכירי הארגון, החות'ים הודיעו היום (חמישי) כי נקבע מותו של הרמטכ"ל מוחמד אל עומרי, אשר היה אחד מיעדי החיסול אך שרד את המתקפה של חיל האוויר.

כזכור, ב-28 באוגוסט כוחות צה"ל תקפו כינוס של בכירי ממשל החות'ים בצנעא שבתימן, זאת בזמן שהם התכנסו כדי לצפות בנאומו של המנהיג, עבד אל-מאלכ אל-חות'י. במסגרת התקיפה מספר פצצות מדויקות וכירורגיות הוטלו על המבנה, שנמצא בתוך מתחם צבאי בשטח שבו מתגוררת רוב ההנהגה החות'ית.

התקיפה הישראלית הביאה לחיסולם של מרבית מבכירי הממשלה החות'ית, ביניהם ראש ממשלת החות'ים אחמד אלרהוי, וכן מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. בישראל העריכו תחילה כי אל עומרי גם חוסל, אך בהמשך התברר כי הוא שרד ורק נפצע.