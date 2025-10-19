המיזם של חיה ברונפמן מספק מענה ייחודי: נשים חולות סרטן יכולות להגיע אליה לפני נשירת השיער, לקבל תוך שעות פאה מהשיער של עצמן. "יש להן הקלה מטורפת", היא משתפת בראיון מיוחד לסרוגים

בחודש אוקטובר, חודש המודעות לסרטן השד, סיפורים מעוררי השראה זוכים לתשומת לב מיוחדת. אחד מהם הוא מיזם My Original של חיה ברונפמן, שמאפשר לנשים העוברות טיפולי כימותרפיה להפוך את שיערן הטבעי לפאה אישית. כך נמנעת מהן עוגמת הנפש של איבוד השיער, והן יכולות להמשיך להביט באותה דמות במראה.

בראיון מרגש לסרוגים, ברונפמן משתפת כיצד הרעיון נולד, איך התהליך עובד, והשפעתו העמוקה על נשים במאבקן. ב-21 באוקטובר יתקיים אירוע מיוחד ללא עלות לנשים ונערות חולות סרטן השד, הכולל מופע, סדנת איפור, צילומים וחיבור מחודש לנשיות.

הרקע: ממפעל משפחתי לשליחות רפואית

חיה ברונפמן, בת 38 מירושלים, נשואה ואם לשלושה, נמצאת בתחום הפאות למעלה מ-15 שנה. היא מנהלת חברה משפחתית הכוללת ארבע אחיות ומפעל בירושלים. החברה מתמחה בפאות טבעיות ברמה גבוהה, עם סניפים גם בלוס אנג'לס ובניו יורק. "אנחנו עושות פאות ברמה הכי מקצועית וטובה שיש – פאות מאוד טבעיות, שנותנות מראה טבעי מאוד", מספרת ברונפמן.

בשנים האחרונות, ברונפמן הרגישה צורך לתרום יותר. "הרגשתי צורך לעשות שליחות ולתרום, ונכנסנו לתחום של חולות אונקולוגיות". כך נולד מיזם My Original, שמעניק לנשים אפשרות ייחודית: להשתמש בשיערן שלהן עצמן עבור פאה לפני הטיפולים. התוצאה היא פאה טבעית וזהה לחלוטין לשיערה של האישה, וכך נחסך ממנה כאב נפשי רב.

הרעיון שנולד מכאב: "לא להיפרד מהשיער שלהן"

הרעיון החדשני נוצר מרגע מרגש בסלון הפאות. "הגיעה אליי אישה עם שיער ארוך ומטופח, נדיר ויפה, והיא בכתה לי שהיא עומדת לאבד אותו בגלל טיפולי כימותרפיה. היא באה להכין פאה דומה כדי להתכונן. באותו רגע נולד לי הרעיון: בואי נשתמש בשיער שלך עצמך וניצור ממנו את הפאה. כי כמה שננסה להעתיק, זה עדיין לא השיער שלה, לא אותו דבר".

ברונפמן מסבירה על התהליך: "עם השנים פיתחנו שיטה ייחודית: האישה מגיעה אלינו לפני הטיפולים, לסלון, ותוך כמה שעות אנחנו מורידות לה את השיער בהדרגה. היא נשארת עם שיער קצוץ קצר (אם היא רוצה לגלח, מגלחת; אם לא, נשארת כך). תוך כמה שעות אנחנו תופרות לה פאה מהשיער שלה עצמה, העתק מדויק אחד לאחד לשיער שיש לה".

התהליך: מהיר, אישי ומעצים

אחד ההיבטים המפתיעים הוא המהירות. "הרעיון נולד מהצורך, כי נשים באות מכל הארץ, ולפעמים זה לא קל להן להגיע, במיוחד במצב בריאותי לא תמיד טוב. אנחנו עוצרות את כל המפעל פה, מכניסות את זה כפרויקט דחוף, ותהליך שדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן – אנחנו עובדות על כמה חלקים במקביל – כך שהיא יכולה לצאת באותו יום עם הפאה. ואז אין צורך להגיע שוב".

הפאה עשויה בעיקר מהשיער הטבעי של האישה, עם אפשרויות התאמה. "יש לנו שני סוגים. פאה אחת עשויה כולה מהשיער של האישה, אבל זה לא מתאים לכולן. בעיקר למתולתלות או בנות עם פוני". ברונפמן מסבירה מה עושות שאר הנשים, שרוצות מראה טבעי ברמה גבוהה: "היום יש פאות טופ לייס – פאות טבעיות מאוד, שלא מזהים שזאת פאה. טופ לייס זה חלק על בד שקוף דק שיושב על המצח, כדי שהשילוב עם העור ייראה טבעי. זה עבודת נמלים, לוקח ימים".

החלוקה היא כזאת: "מי שרוצה פאה כולה משלה – מתאים יותר למי שיש פוני או מתולתלות, כשאפשר לטשטש את החיבור בין המצח לשיער. למי שרוצה פתיחה טבעית או גלים – אנחנו משתמשות ב-80% מהשיער שלהן, והחלק העליון הוא טופ לייס שלנו, דומה מדויק, שאנחנו מכינות מראש".

צוות של 5-6 אנשים עובד על כל פאה, והתהליך כולל הדרכה: "אנחנו נותנות הדרכה איך לחפוף אותה, איך לשטוף ידנית בבית. בסופו של דבר זה השיער שלה, אז היא מכירה אותו, יודעת איך הוא מתנהג בחפיפה ואיך לטפל בו".

התגובות: הקלה, שמחה וחיבור מחודש לעצמי

ברונפמן מתארת את הרגעים המרגשים: "וואו, דבר ראשון הקלה, יורד להן אבן מטורפת מהלב, כי זו הפאה מהשיער שלהן. ממש משיחות עם מאות נשים, אני מבינה מה עובר עליהן – זה הדבר הראשון שמעניין אותן, הכי חשוב. הן בודקות אופציות למה לעשות עם השיער. כשהן רואות את זה, זה נותן להן הקלה גדולה. הן לא צריכות לחוות את הנשירה בכלל, את הטראומה של לראות את השיער נושר על הכרית. הן יוצאות מפה בהקלה עצומה. אפשר לראות את זה – אם לצלם לפני ואחרי, מבחינת הרוגע וההקלה על הפנים. הן יוצאות בצעדי ריקוד ממש".

ההשפעה חורגת מעבר לאישה עצמה: "יש להן הקלה מטורפת, והן מסתכלות על עצמן: 'וואו, זה אני, אותו דבר'. זה מאוד מיוחד. לפעמים רואים את זה על ההורים, בני הזוג או הילדים שמלווים. תמיד ממליצים להגיע עם הסביבה הכי תומכת שיש להן, שגורמת להן טוב ונעים".

ברונפמן עשתה פאות גם לילדות: "יצא לי לעשות לנערה בת 15, בת של חברה טובה מאוד. ברוך השם, מקווה שזה מאחוריה. זה לא היה פשוט. יצא לי גם לכמה ילדים של חברים, כי אנחנו עושות גם לילדות קטנות. הייתה בת של חברה שעלתה לכיתה א', מצבה לא פשוט. היא אמרה שהיא כל כך אוהבת שיער, רוצה לסדר יפה לבית ספר, צמה וקשת – ועשינו לה".

סביבה תומכת: חדר פרטי, מוזיקה ורגישות

הסלון מציע חוויה אינטימית: "יש לנו חדר פרטי ואינטימי מיוחד בשביל זה, ששם הן מרגישות בטוחות. אנחנו מקבלות אותן בכבוד רב, הצוות מוכשר ועבר הכשרה רגישה להעביר את הסיטואציה הזאת. אנחנו שמים להן את המוזיקה שהן אוהבות, ולפעמים נותנים להורים או לבני זוג להיות חלק, להוריד יחד קצת שיער. אני חושבת שזה ריפוי גם לאישה וגם לסביבה שלה, כי כולם יודעים כמה קשה לה. כשהן רואות שהיא שמחה, שהטראומה נחסכה ממנה, שהיא חזרה לעצמה ונראית כמו שהיא מכירה – השיער שלה נשמר – זה משמח את כולם".

השליחות: העלאת מודעות ובחירה

ברונפמן רואה במיזם שליחות אישית: "בשנה האחרונה השקעתי הרבה משאבים להעלאת מודעות. למיזם קוראים My Original – המקורי שלי. נשאבתי לזה, זה שליחות. נשים באות עם דמעות כי פספסו את חלון ההזדמנויות הקצר בין האבחון לטיפול הראשון. אם לא יודעות, זה כואב להן אחר כך. לקחתי על עצמי להשקיע זמן וכסף כדי שכל אישה תדע שיש אופציה כזאת. לפחות היא יודעת שיש לה בחירה".

היא מוסיפה: "הן אומרות לי: 'אנחנו ניגשות לטיפולים בצורה אחרת לגמרי'. אם הן יכולות לבחור מתי ואיך להוריד את השיער, הן יכולות לבחור הכל – רופא, מקום טיפולים, סוג. זה נותן להן שליטה בסיטואציה, לא מרגיש כמו שנפלו לתוכה".

הנשים לא תמיד לובשות את הפאה כל הזמן, אבל האופציה קיימת: "הנשים האלו לא תמיד לובשות את הפאה כל היום, אבל יש להן אופציה. בלי פאה צריך כוח להתמודד עם מבטים. לפחות יש בחירה – ללבוש או לא. זה מרגיע".

מיזם My Original ממשיך לצמוח, ומציע תקווה ומעצמה לנשים במאבקן. האירוע ב-21 באוקטובר יחבר בין נשים, ויציע חוויה מעצימה.