כ 30 אנרכיסטים זרים, פעילי שמאל קיצוני מחו"ל שהגיעו עם כובעים עם לוגו ארגון הטרור "הוועדות החקלאיות" של "החזית העממית", נתפסו "על חם" היום (חמישי) על ידי סיירי הקרקעות של המועצה האזורית שומרון, כוחות צה"ל ומשטרת ישראל כשהיו בדרכם לבצע פרובוקציה בחוות צפנת שבשומרון.

לאחר מכן הפעילים נכנסו לשטח צבאי סגור באיזור העליות להר ברכה, ביצעו הפרות סדר באיזור, סירבו להזדהות בפני הכוחות ונשאו סממנים המזוהים עם הארגון. מדובר בארגון שהוקם בידי החזית העממית, ואחד מבכיריו הוא רב המרצחים סאמר ערביד, שביצע את פיגוע המטען שבו נרצחה הנערה רינה שנרב ז"ל. הארגון הוצא מחוץ לחוק ע"י שר הבטחון דאז בני גנץ.

סיירי הקרקעות של מועצה אזורית שומרון יחד עם אגף הבטחון של המועצה פנו לראש מועצת שומרון עם הגעת האנרכיסטים למקום, ראש מועצת שומרון טיפל באופן אישי בנושא והיה בקשר ישיר מול אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, מפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן ועם מח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן, כרגע כאמור האנרכיסטים עוכבו לחקירה. דגן פנה לשר הפנים יריב לוין בבקשה לגרש אותם מהארץ.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אני מודה לאלוף הפיקוד אבי בלוט, למח"ט שומרון אריאל גונן, מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, מפקד מרחב שומרון נצ"מ אבי כהן, מפקד משטרת אריאל סגן ניצב רומן בספלוב לחיילי צה"ל ולשוטרים

שפעלו בנחישות מול פרובוקציה מכוונת של אנרכיסטים אנטישמים מחו"ל. לא ייתכן שגורמים עוינים ייכנסו לארץ, יתסיסו נגד מדינת ישראל ויפעלו לצד ארגוני טרור. אני קורא לשר הפנים לגרש אותם מהארץ באופן מיידי. אנחנו דורשים אפס סובלנות לנסיונות לפגוע בתושבים כאן ובחיילי צה"ל. מדובר באנרכיסטים שהגיעו לארץ יחד עם פעילי ארגון טרור מוכרז. ארגון הטרור: "הוועדות החקלאיות". צריך שיהיה ברור, השומרון והמדינה כולה אינם מקום למי שמבקשים לפגוע בחיילינו, בהתיישבות ובעם ישראל."