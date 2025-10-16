המחזור השביעי בליגת העל חוזר עם המשחק המרכזי והסוער, הפועל תנצח את הדרבי התל אביבי לראשונה מזה 4194 ימים? הכנה למחזור:

אחרי שנה הפסקה הדרבי התל אביבי חוזר ביום ראשון הקרוב והוא גולת הכותרת של המחזור השביעי בליגת העל. הפעם הדרבי מעניין מתמיד כשהפועל שלא ניצחה דרבי כבר 4191 ימים (יעלה לפחות ל-4194) מגיעה רעבה וחזקה מתמיד. מנגד מכבי תל אביב עדיין ללא הפסד העונה.

הצהובים במקום השני בליגה, עם 14 נקודות אחרי שישה מחזורים. האלופה ניצחה ארבעה משחקים וסיימה פעמיים בתיקו, והיא מרחק ארבע נקודות מהפועל באר שבע שבפסגה. מנגד האדומים נקודה בלבד מאחוריהם, גם הם עם ארבעה ניצחונות אך תיקו והפסד.

עוד באותו נושא הליגה האירופית: מכבי תל אביב חילצה נקודה בסלוניקי 21:50 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

דן ביטון מהפועל באר שבע הוא מלך שערי הליגה, כשאחריו סתיו טוריאל (הפועל תל אביב) ודור פרץ (מכבי תל אביב) חולקים את המקום השני עם עומר אצילי (בית"ר ירושלים). לטוריאל יש גם שלושה בישולים והוא מעורב בסך הכול בשמונה שערים בשישה מחזורים. דור פרץ עם בישול אחד, בעוד מלך הבישולים של הצהובים הוא שגיב יחזקאל גם הוא עם שלושה.

לפני שהתחיל הרצף הצהוב בדרבי, הפועל תל אביב הובילה עם 46 ניצחונות מול 42 של מכבי תל אביב. מאז הצהובים ניצחו 20 וסיימו שבע פעמים בתיקו ופתחו פער אדיר. הניצחון הגדול ביותר בדרבי שייך למכבי תל אביב (0:5) אותו עשו ארבע פעמים שלוש מהן ברצף הנוכחי.

הדרבי של תל אביב הוא המשחק ששוחק הכי הרבה פעמים בישראל, מכיוון שמכבי מעולם לא ירדו ליגה, והפועל בילו רק שלוש שנים בהיסטוריה בליגה השנייה. ערן זהבי הוא מלך שערי הדרבי בכל הזמנים עם 14 שערים , שניים בהפועל ו-12 במכבי, מה שהופך אותו גם למלך השערים הצהוב. מלך השערים באדום הוא שייע פייגנבוים עם שמונה.

עוד במחזור: במוצאי שבת הפועל ירושלים תנסה להשיג נקודות ראשונות מול העולה החדשה מפתח תקווה. בצד השני של הטבלה הפועל באר שבע תנסה להישאר מושלמת כשתתארח בקריית שמונה. מכבי חיפה תנסה להציל את העונה כשתארח את מכבי נתניה ובית"ר ירושלים תארח את מ.ס אשדוד.

הדרבי התל אביבי ועוד שישה: מה יקרה במחזור השביעי?

הפועל פתח תקווה – הפועל ירושלים. רצף ההפסדים חייב להיגמר מתישהו. ניצחון ירושלמי.

בני סכנין – עירוני טבריה. שתי קבוצות הפכפכות השנה, שגם לא הבקיעו הרבה שערים תיקו מאופס.

הפועל קרית שמונה – הפועל באר שבע. פערי כוחות גדולים, הפועל באר שבע נחו בפגרה וימשיכו ברצף הניצחונות.

מכבי בני ריינה – הפועל חיפה. הפועל חיפה לא בעונה טובה אבל טובים משמעותית מריינה שעם נקודה בלבד. ניצחון הפועל חיפה.

מכבי חיפה – מכבי נתניה. מכבי חיפה העונה לא מפתיעה מפסידה לקבוצות טובות ממנה ומנצחת גרועות ממנה. ניצחון ירוק.

הפועל תל אביב – מכבי תל אביב. הדרבי הגדול. הפועל להוטים לנצח סוף סוף, המחסום קרוב להישבר אבל לא הפעם. ניצחון צהוב.

בית"ר ירושלים – מ.ס. אשדוד. טדי גדוש, בית"ר רוצה להישאר בצמרת והיא אחרי ניצחון גדול. היא תעמוד במשימה. ניצחון ירושלמי.

מדד ההימורים במחזור הקודם

עירוני טבריה- הפועל ירושלים: הימרתי על טבריה.✅

הפועל חיפה- עירוני קריית שמונה: הימרתי על תיקו. ✅

מ.ס אשדוד- מכבי בני ריינה: הימרתי על אשדוד. ✅

הפועל באר שבע- הפועל תל אביב: הימרתי על תיקו. ❌

בית"ר ירושלים- הפועל פתח תקווה: הימרתי על בית"ר. ✅

מכבי נתניה- בני סכנין- הימרתי על נתניה. ❌

מכבי תל אביב- מכבי חיפה- הימרתי על מכבי תל אביב. ❌

4/7 לא רע.