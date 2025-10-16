בעקבות שאלות שנשאלו: הרבנים הראשיים לישראל פרסמו קריאה לציבור להוסיף בתפילה למען הבאת החללים החטופים לקבר ישראל

הרבנים הראשיים לישראל הרב קלמן בר והרב דוד יוסף פרסמו היום (חמישי) קריאה לציבור להוסיף בתפילה למען הבאת החללים לקבר ישראל. הפרסום הגיע לאחר שובם של החטופים החיים לביתם, ולנוכח הכאב על החללים שטרם הובאו לקבר ישראל כשרבים פנו בשאלה אל הרבנים הראשיים לישראל בנוגע לנוסח התפילה.

בתשובה לשאלת רבים ציינו הרבנים כי יש להוסיף בתפילה למען הבאתם של החללים לקבר ישראל, ולומר: "אב הרחמים שוכן מרומים הוא יפקוד ברחמים את אחינו שנהרגו על קידוש ה' העם והארץ. יזכרם אלוקים לטובה עם שאר צדיקי עולם, ויביאם מהרה לקבר ישראל, כמו שנאמר "ואל עמו תביאנו", וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר אמן".