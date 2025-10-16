שיחות הוידאו שביצעו רוצחי חמאס למשפחות החטופים בבוקר השחרור נעשו באמצעות כרטיסי סים ישראליים שמערכת הביטחון פיזרה במהלך המלחמה בריכוזי חטופים פוטנציאליים, במטרה לקבל עליהם פרטי מידע מעזתים, כך דיווח היום (חמישי) ינון יתח מi24news
על פי הדיווח, חמאס אסף את מספרי הטלפון של המשפחות והדליק את הסימים פרק זמן מסוים לפני. כך גם צה"ל ידע מראש על המהלך.
נזכיר כי עינב צנגאוקר אמו של מתן, שוחחה עימו בבוקר השחרור ואמרה לו: "אתה בא הביתה חיים של אמא, נגמרה המלחמה". בנוסף, גם החטופים דוד ואריאל קוניו ונמרוד כהן, ביצעו שיחות וידאו עם משפחותיהם.
