בשיחת טלפון למלון יוקרה בביירות ביקשנו להזמין סוויטה מפנקת עבור אישיות בכירה מאוד – מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם שהחליף את נסראללה אחרי החיסול, בטענה שהוא זקוק למקום מסתור מפני צהל התגובה שקיבלנו הייתה לא פחות ממדהימה

באווירה מתוחה של מלחמה כשכל יום מביא עמו דיווחים על חיסולים ממוקדים של פעילי טרור עולה השאלה כיצד מתנהלים חיי היום יום בלבנון ובמיוחד בבירתה ביירות האם ארגון טרור כמו חיזבאללה הוא גוף נפרד מהמדינה או שמא הוא שזור עמוק כל כך במרקם החיים האזרחי עד שנוכחותו הפכה לדבר שבשגרה כדי לבחון זאת הרמתי טלפון למלון סוויט הוטל בביירות והתחזיתי לעוזרו של בכיר מאוד הזקוק למקום לינה דיסקרטי ומפנק

השיחה החלה באדיבות לבנונית טיפוסית "יסעד אללה אווקאתכ בכול חיר" – שאלוהים ישמח את זמניך בכל טוב – קיבל את פניי נציג מחלקת ההזמנות הסברתי לו שאני מעוניין להזמין חדר עבור אישיות גדולה מאוד. שחסיה כבירה הנציג מקצועי לחלוטין לא היסס לרגע והחל מיד לברר את צרכינו כמה לילות הוא רוצה להישאר שאל

שלושה לילות עניתי והוספתי אני צריך משהו מסודר ומכובד הדרישות שלי היו ברורות רציתי את הטוב ביותר עבור הבוס שלי אני אוהב ג'קוזי מיטה גדולה ודברים כאלה הבהרתי יש לכם מרפסת עם נוף לים

הנציג מהצד השני של הקו לא התבלבל וענה מיד בהתלהבות כמובן כמובן אל תדאג הוא הרגיע אותי יש לנו זמינות לסוויטת מנהלים Executive Suite היא מגיעה עם גקוזי ומיטת קינג סייז יש לנו גם מרפסות עם נוף לים נצטרך לבדוק לפי הזמינות עד כאן הכול התנהל כשיחת הזמנה סטנדרטית למלון יוקרה

ואז הגיע רגע האמת הבנתי אותך אמר הנציג רק מה השם לקחתי נשימה ועניתי בטון הכי טבעי שיכולתי נעים קאסם נעים קאסם אוקיי הוא אישר כאילו מדובר בשם שגרתי לחלוטין

כדי לוודא שהוא הבין במי מדובר וכדי לבחון את גבולות המוסר והפחד החלטתי להוסיף את הסיבה האמיתית לבקשה שלנו אני אגיד לך את האמת אמרתי לו הבנו שהצבא הישראלי רוצה להרוג את נעים קאסם ובגלל זה אנחנו חוששים לו ורוצים לסדר לו מקום במלון המיוחד שלכם

האם כאן השיחה תיגמר בטריקת טלפון האם הנציג יביע חשש התשובה היא לא בקור רוח מוחלט וללא שמץ של היסוס הוא המשיך בתהליך ההזמנה כאילו לא נאמר דבר חריג מזבוט אדוני נכון אדוני הוא השיב ושאל מיד מתי אתם מגיעים לביירות הוא המשיך בשאלות לוגיסטיות מאיפה אתם במקור איזה דרכון כשהשבתי מלבנון כמובן הוא סיכם את העניין באדיבות מקפיאה. "ברוך הבא אדוני, אם תרצה שלח לי את הדרכון ואבצע עבורך את ההזמנה. אנחנו יכולים לארגן לכם גם איסוף במונית משדה התעופה למלון".

השיחה הסתיימה בנימוס כשהנציג מודה לי על שיחתי ומאחל לי לילה טוב. שום שאלה על הסיכון הביטחוני שום הסתייגות מאירוח טרוריסט בכיר המבוקש לחיסול עבור הסוויט הוטל בביירות הזמנת סוויטת מנהלים עם ג'קוזי ונוף לים עבור מנהיג חיזבאללה הנמלט על חייו מפני צה"ל היא כנראה ביזנס כרגיל.

המציאות הזו חושפת טפח מטריד על האופן שבו ארגון הטרור הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף האזרחי בלבנון עד כדי כך שאפילו בקשה כזו מתקבלת בהבנה ובשירותיות מופתית.