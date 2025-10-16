חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 16.10.2025 / 14:41

שר החינוך יואב קיש תקף כעת (חמישי) את ארגון 'אחים לנשק', בעקבות מידע שהגיע לידו על כך שפעילי הארגון הוזמנו לבית ספר בארץ. קיש כתב: "סרבנות לגיוס לא בבית ספרנו. "אחים לנשק" הוא ארגון פוליטי שעודד סרבנות ופגע בביטחון המדינה. גופים כאלו לא יכנסו לבתי הספר. נקודה. הובא לידיעתי על מקרה שבו הארגון הוזמן לבית ספר. מדובר ביוזמה פרטית של מנהלת ביה״ס, שנעשתה ללא ידיעת משרד החינוך והרשות המקומית. עוד באותו נושא יואב קיש לנפתלי בנט: "זו אזהרה אחרונה" 09:20 | חדשות סרוגים 269 1 ❤️ ‏הנחיתי את מנכ"ל משרד החינוך לוודא שכל הארגונים שעודדו סרבנות ופעלו בניגוד לחוק, לא יכנסו למוסדות החינוך".

תגיות: אחים לנשק, יואב קיש, סרבנות