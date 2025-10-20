בתיעוד חדש שפורסם ברשתות החברתיות, נשמעת תושבת עזה משבחת בהתלהבות את המלחמה נגד מדינת ישראל ומכריזה כי הדרך היחידה להחזיר את החיים היא באמצעות טרור דורסני לא רוצים שישלוט בנו אף אחד חוץ מחמאס

בתיעוד חדש שפורסם ברשתות החברתיות נשמעת תושבת עזה משבחת בהתלהבות את המלחמה נגד מדינת ישראל ומכריזה שהדרך היחידה להחזיר את החיים היא באמצעות טרור דורסני. "לא רוצים שישלוט בנו אף אחד חוץ מחמאס", אומרת העזתית, ומאששת את הצורך במיטוט מוחלט של שלטון הטרור ברצועה.

קטע הווידאו שצולם בלב עזה, חושף את עומק השנאה וההזדהות עם הטרור. התושבת נשמעת כשהיא קוראת לשבח את חמאס ולפאר את ההתנגדות על מעשיה נגד חיילי צה"ל. "תחי ההתנגדות שדורסת את ראשי חיילי הכיבוש"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . האמת מעזה: 'לא רוצים אף אחד חוץ מחמאס

הקריאה הזו מבטאת אמונה פנאטית שדריסת חיילי ישראל היא מצווה ומטרה קדושה. "לא רוצים שאף אחד ישלוט בנו חוץ מחמאס".

העזתית מצהירה בצורה חדה וברורה אנחנו לא רוצים שאף אחד ישלוט בנו מלבד חמאס. במשפט אחד היא מוחקת כל אפשרות לשלטון אחר ומחזקת את ההבנה שאין ברצועה פרטנר לשינוי או לפיוס.

ישראל חייבת להבין אין פרטנר רק שנאה

התיעוד הזה מוכיח שוב, כי גם שנה אחרי המלחמה קיימת הזדהות מוחלטת עם חמאס בקרב חלקים באוכלוסייה בעזה. מדינת ישראל הנאבקת על ביטחונה ועל קיומה צריכה להבין שאין עם מי לדבר, רק מיטוט מוחלט של שלטון חמאס וניקוי מלא של תשתיות ההסתה יבטיחו שקט אמיתי לדרום ולמדינה כולה.