בתיעוד חדש שפורסם ברשתות החברתיות נשמעת תושבת עזה משבחת בהתלהבות את המלחמה נגד מדינת ישראל ומכריזה שהדרך היחידה להחזיר את החיים היא באמצעות טרור דורסני. "לא רוצים שישלוט בנו אף אחד חוץ מחמאס", אומרת העזתית, ומאששת את הצורך במיטוט מוחלט של שלטון הטרור ברצועה.
קטע הווידאו שצולם בלב עזה, חושף את עומק השנאה וההזדהות עם הטרור. התושבת נשמעת כשהיא קוראת לשבח את חמאס ולפאר את ההתנגדות על מעשיה נגד חיילי צה"ל. "תחי ההתנגדות שדורסת את ראשי חיילי הכיבוש"
הקריאה הזו מבטאת אמונה פנאטית שדריסת חיילי ישראל היא מצווה ומטרה קדושה. "לא רוצים שאף אחד ישלוט בנו חוץ מחמאס".
העזתית מצהירה בצורה חדה וברורה אנחנו לא רוצים שאף אחד ישלוט בנו מלבד חמאס. במשפט אחד היא מוחקת כל אפשרות לשלטון אחר ומחזקת את ההבנה שאין ברצועה פרטנר לשינוי או לפיוס.
ישראל חייבת להבין אין פרטנר רק שנאה
התיעוד הזה מוכיח שוב, כי גם שנה אחרי המלחמה קיימת הזדהות מוחלטת עם חמאס בקרב חלקים באוכלוסייה בעזה. מדינת ישראל הנאבקת על ביטחונה ועל קיומה צריכה להבין שאין עם מי לדבר, רק מיטוט מוחלט של שלטון חמאס וניקוי מלא של תשתיות ההסתה יבטיחו שקט אמיתי לדרום ולמדינה כולה.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
ששון
מה שאומרת אשה אחת בעזה , גם אם יש לה תומכים ובטוח שיד , עדין לא מוכיח שום דבר. מאידך ההכרזות של נתניהו וכמה שרים בהחלט מוכיחות משהו לגבי ישראל...
דוד וינשטיין
בתגובה ל: ששון
תתבייש לך תגובות של הרחוב של קפלן אתה וערוצי הרעל שלכם תעזבו את המדינה. שבענו ממכם08:00 20.10.2025
ארז
בתגובה ל: ששון
באומרך את הדברים שאמרת ( כתבת) , לא למדת כלום מ 07/10.08:42 20.10.2025
אנטיאל שלפר
ואחר כך יפי הנפש מספרים לנו שהעזתים קורבנות שלא רוצים מילחמה ולא רוצים להשמיד את מדינת ישראל ולהרוג יהודים ?לכן צריך להילחם בהם ללא רחמים וללא היתחשבות כל הרוג פחות...
אנטיאל שלפר
ואחר כך יפי הנפש מספרים לנו שהעזתים קורבנות שלא רוצים מילחמה ולא רוצים להשמיד את מדינת ישראל ולהרוג יהודים ?לכן צריך להילחם בהם ללא רחמים וללא היתחשבות כל הרוג פחות...
ששון
מה שאומרת אשה אחת בעזה , גם אם יש לה תומכים ובטוח שיד , עדין לא מוכיח שום דבר. מאידך ההכרזות של נתניהו וכמה שרים בהחלט מוכיחות משהו לגבי ישראל...
דוד וינשטיין
בתגובה ל: ששון
תתבייש לך תגובות של הרחוב של קפלן אתה וערוצי הרעל שלכם תעזבו את המדינה. שבענו ממכם08:00 20.10.2025
ארז
בתגובה ל: ששון
באומרך את הדברים שאמרת ( כתבת) , לא למדת כלום מ 07/10.08:42 20.10.2025
