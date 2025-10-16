האופרה הירושלמית חוגגת את פוצ'יני בערב דרמטי במיוחד עם "טוסקה" ו"האדרת" – שתי יצירות נדירות בעוצמתן וביופיין

האופרה הירושלמית מציגה ערב ייחודי המוקדש כולל לפוצ'יני: שתי יצירות עוצמתיות – טוסקה ו- האדרת – המוצגות בערב אחד, ומגלמות דרמה, תשוקה ומוסר על קצה המיתר.

"טוסקה" המערכה השנייה – טרגדיה סוערת ברומא. שתיים בערב אחד. "טוסקה" היא טרגדיה סוערת המתרחשת ברומא של ראשית המאה ה־19, על רקע מאבק אידיאולוגי ופוליטי עז. המערכה השנייה עומדת כדרמה עצמאית ומטלטלת: עימות גורלי בין הזמרת טוסקה לבין הברון סקרפיה, שבו נפגשים כוח, תשוקה, נאמנות ואומץ.

"האדרת" – כאב ובדידות על גדות הסן

ה"אדרת" היא אופרה קצרה, אפלה ומרגשת, המתארת תמונת חיים של אנשים פשוטים על סיפון דוברה על נהר הסן שבפריז, כאשר מתחת לפני השטח רוחשים בה כאב, בדידות ותשוקה – עד לסיומה המצמרר.

העלילה מתרחשת בראשית המאה ה־20, אך הסיפור האנושי שבה חוצה זמן ומקום.

בחירה נועזת באופרה הירושלמית

באופרה הירושלמית בחרו להעלות את המערכה השנייה של "טוסקה" כיצירה נפרדת – בחירה לא שכיחה, אך כזו שנעשו דוגמתה כבר בעבר. מערכה זו בנויה כמבנה דרמטי שלם, ובו הצגת הקונפליקט, התפתחות ושיא דרמטי המוביל לסיום עוצמתי. היא מאפשרת בכך חוויה מוסיקלית ותיאטרלית שלמה גם מחוץ להקשרה של האופרה כולה.

קווי דמיון מהותיים בין שתי היצירות

צירופה ל"האדרת" אינו מקרי. למרות ההבדלים בין שתי האופרות – האחת דרמה פוליטית בלב רומא, והשנייה טרגדיה אינטימית על גדות הסן – יש ביניהן קווי דמיון מהותיים: שתיהן מתרחשות במרחב סגור ובלחץ של משך זמן קצר, והן מציבות את הגיבורים בפני הכרעה מוסרית בלתי אפשרית. טוסקה נאלצת לבחור בין חיי אהובה לבין כבודה ואמונתה, ומיקלה עומד שבור מול בגידת אשתו ונאבק בדחף לנקום.

תגובותיהם שונות: טוסקה זועקת בתחינה לאל, בעוד שמיקלה – באקט הפוך – נושא הצהרה מצמררת: "השלווה נמצאת במוות". אך שתיהן מובילות אל רגע ההכרעה, שבו הרצח נעשה ביטוי לייאוש ולחוסר מוצא.

כל אחת מהאופרות מציגה דיוקן של אדם שנדחק עד הקצה.

כשעתיים ורבע, כולל הפסקה.