יו״ר ש״ס, הרב אריה דרעי פרסם קריאה לראש הממשלה לעצור מיידית את מתווה טראמפ עד להשבת כלל החטופים החללים.
בדבריו כתב דרעי: "אני דורש מראש הממשלה ומהממשלה: לעצור מיידית כל חלק מההסכם עם חמאס, כולל פתיחת מעבר רפיח, הכנסת סיוע וכל פעולה הנגזרת ממנו, עד שהחמאס ישיב לידינו את החללים וישתף פעולה במלוא הרצינות בנושא זה.
אנו מחויבים להביא את כל בנינו לקבר ישראל", דברי יו"ר ש"ס.
מוקדם יותר היום גם מטה משפחות החטופים הוציאו הודעה דומה ובה הם קוראים לעצור את מתווה טראמפ ואת הכנסת הסיוע לעזה כל עוד חמאס לא משחרר את 19 החללים. אמש בנאומו צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור שחזר מהשבי, אמר דברים דומים ואף הוסיף כי יש לחזור ולהילחם על מנת להשמיד את החמאס באופן מלא.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
חדוה
חבל בכלל שעשו הסכם כולם שקאנים13:34 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונית
בתגובה ל: חדוה
לא חבל בכלל נהפוכו- החזרנו את החיים, כעת אין לחמאס שום מנוף עלינו מלבד גופות החללים (שזה מנוף קטן בהרבה מאנשים חיים) וכעת משהם מפירים את ההסכם (מה שהיה ברור שיקרה) אפשר לשטח את עזה בחודש ימים - בלי שום חשש לפגוע בחטופים חיים14:44 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהושע
חחחח. דרעי גם נערך לקראת בחירות. פועל למצב את עצמו יותר ימינה מביבי, כאשר עד כה הוא משך אותו כל הזמן שמאלה. מאמין ששניהם מתואמים13:43 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשלג אילנה
דרעי צודק14:08 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
תרומתך ותרומת המפלגה שלך וכול תומכיה שואפות לאפס. אין לך שום זכות להתערב בהסכמים שהביאו לשחרור החטופים.14:43 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשלג אילנה
דרעי צודק14:08 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהושע
חחחח. דרעי גם נערך לקראת בחירות. פועל למצב את עצמו יותר ימינה מביבי, כאשר עד כה הוא משך אותו כל הזמן שמאלה. מאמין ששניהם מתואמים13:43 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חדוה
חבל בכלל שעשו הסכם כולם שקאנים13:34 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רונית
בתגובה ל: חדוה
לא חבל בכלל נהפוכו- החזרנו את החיים, כעת אין לחמאס שום מנוף עלינו מלבד גופות החללים (שזה מנוף קטן בהרבה מאנשים חיים) וכעת משהם מפירים את ההסכם (מה שהיה ברור שיקרה) אפשר לשטח את עזה בחודש ימים - בלי שום חשש לפגוע בחטופים חיים14:44 16.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר