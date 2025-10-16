אריה דרעי, יו"ר ש"ס וחבר קבינט לעת מצוא אומר כי הוא דורש מראש הממשלה לעצור מיידית את יישום תכנית טראמפ עד להשבת כלל 19 החללים לקבר ישראל

יו״ר ש״ס, הרב אריה דרעי פרסם קריאה לראש הממשלה לעצור מיידית את מתווה טראמפ עד להשבת כלל החטופים החללים.

בדבריו כתב דרעי: "אני דורש מראש הממשלה ומהממשלה: לעצור מיידית כל חלק מההסכם עם חמאס, כולל פתיחת מעבר רפיח, הכנסת סיוע וכל פעולה הנגזרת ממנו, עד שהחמאס ישיב לידינו את החללים וישתף פעולה במלוא הרצינות בנושא זה.

אנו מחויבים להביא את כל בנינו לקבר ישראל", דברי יו"ר ש"ס.

מוקדם יותר היום גם מטה משפחות החטופים הוציאו הודעה דומה ובה הם קוראים לעצור את מתווה טראמפ ואת הכנסת הסיוע לעזה כל עוד חמאס לא משחרר את 19 החללים. אמש בנאומו צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור שחזר מהשבי, אמר דברים דומים ואף הוסיף כי יש לחזור ולהילחם על מנת להשמיד את החמאס באופן מלא.