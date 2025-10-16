לאחר שחמאס הפר את ההסכם ולא שחרר את כל גופות החטופים, בערוץ אלערבי דווח היום (חמישי) כי התקיימו מגעים בין המדינות המתווכות והאמריקנים כדי לנסות ללחוץ על ישראל להמשיך להתקדם במשא ומתן על השלב השני של העסקה ולעזוב את סוגיית החללים.
על פי הדיווח, ישראל תקבל הבטחה מצד המתווכות וממצרים כי קיימת כרגע עזרה וסיוע ממצרים בתוך עזה וכי יהיה גם סיוע מצד טורקיה בימים הקרובים בסוגייה הזאת.
עוד דווח כי יש הבטחות מצד המתווכות להשקיע את מרב המאמצים כדי להגיע לחטופים החללים שניתן להגיע אליהם תוך הדגשה כי ארגון חמאס מוסר את כל המידע הנדרש כדי להגיע לחללים החטופים בעזה.
ממ
שום דבר, להחזיר את כולם לפני השלב הבא ... למחוק את חמאס , זאת ההזדמנות האמיתית13:16 16.10.2025
סיגל
ממש לא אסור לוותר בעניין החטופים ישראל צריכה להיכנס וליחבוש אצ עזה מחדש ולמוטט תחמאס אסור לוותר להם כי לוותר זה להיכנע ולתת להם לנצח!!!🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬13:14 16.10.2025
