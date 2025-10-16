ברקע ההפרה הבוטה של חמאס ואי מסירת כל גופות החטופים – מצרים וארה"ב לוחצות על ישראל להתקדם לשלב ב' במתווה ולעזוב את סוגיית החללים

לאחר שחמאס הפר את ההסכם ולא שחרר את כל גופות החטופים, בערוץ אלערבי דווח היום (חמישי) כי התקיימו מגעים בין המדינות המתווכות והאמריקנים כדי לנסות ללחוץ על ישראל להמשיך להתקדם במשא ומתן על השלב השני של העסקה ולעזוב את סוגיית החללים.

על פי הדיווח, ישראל תקבל הבטחה מצד המתווכות וממצרים כי קיימת כרגע עזרה וסיוע ממצרים בתוך עזה וכי יהיה גם סיוע מצד טורקיה בימים הקרובים בסוגייה הזאת.

עוד דווח כי יש הבטחות מצד המתווכות להשקיע את מרב המאמצים כדי להגיע לחטופים החללים שניתן להגיע אליהם תוך הדגשה כי ארגון חמאס מוסר את כל המידע הנדרש כדי להגיע לחללים החטופים בעזה.