מה ההבדל בין העם שלנו לאויבים שלנו? בקליפ מרגש וסימבולי, נעמה דרדיק מבטאת את הפער בין קדושת החיים לבין מי שהביאו הרבה מוות. "עולה בך שמש" הוא שיר של תקומה וחיים

נעמה דרדיק היא זמרת ויוצרת דתייה, אם לשלושה ואשת מילואמניק. ב8.10.23, יום אחרי הטבח הנורא, אחיה הקטן של נעמה התחתן. נעמה הרגישה את הפער הגדול בין המוות לחיים, בין החורבן לבניין. היא לא יכלה שלא לראות את ההבדל בין השנאה היוקדת של האויבים שלנו לבין האהבה שאנחנו רוקמים בתוכנו. מתוך כך נולד השיר – "עולה בך שמש".

צפו בקליפ המרגש של נעמה דרדיק – עולה בך שמש:

את השיר "עולה בך שמש" נעמה דרדיק כתבה והלחינה בעצמה. זוהי יצירה שבאה לבטא את היכולת האנושית להתרומם מתוך השברים ולמצוא כוחות מחודשים להמשך החיים. בקליפ נראים חפצים מאובקים, שוכבים נטושים. הם מתעוררים לחיים כאשר דמויות נשים, ילדים וגברים ניגשים אליהם, מנערים אותם – ומפיחים בהם חיים שוב. חפצים אלו מבטאים את התקומה שלנו כפרטים וכעם, את החוסן, העוצמה ורוממות הרוח שמאפשרים לנו גם מתוך הרגעים החשוכים ביותר להאיר בנו שמש חדשה.

השיר יצא היום (חמישי), ביום הזיכרון הלאומי לחללי מלחמת חרבות ברזל, שנתיים אחרי שפרצה, ועם שמחה והתרגשות בחזרת אחינו החטופים החיים ובתקווה להחזרת כל החללים לקבורה. את השיר עיבדו והפיקו הצמד יוסף ואלמוג, ואת הקליפ ביימה אורית עובדיה.