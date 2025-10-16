שנה בדיוק אחרי חיסולו: צה"ל מפרסם תיעוד חדש מהשעות אחרי מותו של מנהיג ארגון הטרור חמאס – יחיא סינוואר

בציון שנתיים למלחמה ושנה בדיוק לאחר חיסולו של יחיא סינוואר ברצועת עזה, צה"ל מפרסם תמונה חדשה מהשעות שאחרי החיסול. בתמונה ניתן לראות בכירים בצה"ל כשהם עומדים מעל גופתו של מהנדס ומתכנן טבח ה-7 באוקטובר.

נזכיר כי חיסול סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס, התרחש ב-16 באוקטובר 2024, במהלך מלחמת חרבות ברזל. סינוואר נהרג במסגרת קרב רפיח במחנה תל א-סולטאן כאשר זיהה כוח מחטיבת ביסלמ"ח בפיקוד אוגדת עזה (143) שהוצב בשטח תנועה של שלושה מחבלים חמושים, ירה לעברם והרגם. זהותו של סינואר אושרה באמצעות בדיקת DNA.

גופתו של סינוואר מוחזקת בידי ישראל, ולא שוחררה במסגרת מתווה טראמפ לשחרור החטופים.