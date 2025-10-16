מטה משפחות החטופים קרא לממשלת ישראל להפסיק מיידית ביישום המשך שלבי ההסכם כל עוד חמאס ממשיך להפר בצורה בוטה את חלקו בהשבת כל החטופים החללים

מטה משפחות החטופים קרא הבוקר (חמישי) לממשלת ישראל להפסיק מיידית ביישום המשך שלבי ההסכם כל עוד חמאס ממשיך להפר בצורה בוטה את חלקו בהשבת כל החטופים החללים

הודעת המטה: "בזמן שחמאס מפר את ההסכמות ומחזיק עדיין 19 חטופים, אין כל מקום להתקדמות חד צדדית מצד ישראל. כל פעולה מדינית או ביטחונית שאינה מבטיחה את השבתם המידית – מפקירה את אזרחי ישראל. המטה מדגיש כי האחריות להשבת כל החטופים מוטלת בראש ובראשונה על ממשלת ישראל. כל צעד שמוריד את הלחץ מחמאס או מאפשר את המשך ההסכם כל עוד החטופים לא שבו מהווה כישלון מוסרי ומנהיגותי חמור".

עוד באותו נושא איריס חיים חושפת: "הונחתי לומר שאין לי אמון בצה"ל" 10:34 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

"עם שמפקיר את אנשיו ואת חלליו – מפקיר את גורלו. לא ניתן לחללים החטופים להיות מופקרים 11 שנים כמו הדר גולדין, לכולם משפחות שמחכות להן בבית. לא יהיה ניצחון ולא תהיה תקומה עד שהם כולם כאן – עד החטוף האחרון".

אמש בהצהרה שנשא צביקה מור חבר פורום תקווה ואביו של החטוף איתן מור ששב לישראל במהלך חג הסוכות הוא בעיקר אמר תודה. את נאומו פתח באמירת פרק התהילים "מזמור לתודה" ובהמשך הודה לכל מי שליווה אותם בדרך. אך בין התודות לראש הממשלה, גם קרא לו להמשיך במלחמה מול חמאס: "לאחר שישובו כל החללים יש להשמיד את חמאס ולעודד את האויב לעזוב את רצועת עזה – להשיב את רצועת עזה לעם ישראל… אל תוותר עד שאחרון החללים חוזר – הכול מותר והכול נכון, כולל הפרת הסכמים", אמר צביקה מור.

עוד אמר בנאומו" לראשונה בישראל משפחות חטופים דרשו להשיב את החטופים תוך התחשבות בביטחון הלאומי ובמשפחות השכולות שאיבדו את ילדיהם בשדה הקרב. דרשנו לגבות את המחיר מהאויב ולא מאזרחי ישראל שכבר שילמו מחיר כבד".