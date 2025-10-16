פעיל הימין אלחנן גרונר, מתריע מפני "טרור הרחפנים" וחושף נתונים קשים על היקף ההברחות בגבול מצרים: "אנחנו במגה מחדל 7/10 שקורה לנו מול העיניים כאן ועכשיו"

פעיל הימין אלחנן גרונר שמתריע כל העת מפניי ההסלמה בגבול מול מצרים, ממשיך להתלונן על חדירות הרחפנים וקורא לצה"ל להתעורר לפני שיהיה מאוחר.

גרונר כתב היום: "מה שבעיקר למדתי בדיון זה שבזמן שפחדתי להגיד ש-25 רחפנים חצו ביממה כי לא יאמינו לי, המספרים עומדים על כ150 בממוצע ליום! ‏ובגבול הערבה וירדן מספרים דומים, פחותים או יותר. איש אינו יודע. ‏אנחנו במגה מחדל 7/10 שקורה לנו מול העיניים כאן ועכשיו".

נזכיר כי אמש (רביעי) ח"כ סוכות התריע בדיון חירום בוועדת החוץ והביטחון על נושא בהברחות אמצעי לחימה באמצעות רחפנים בגבול מצרים ישראל והתריע כי הנשק שמוברח לתוככי ישראל נועד להשתלט על בסיסי צה"ל בדרום.

‏ח"כ סוכות אמר בפתח הדיון: "הנשק שמוברח מגבול מצרים נועד להשתלט על בסיסי צה"ל בדרום. אנחנו עדים לתופעה חמורה שמסכנת את ביטחון המדינה מבפנים. האויב מתחמש בחופשיות מתוך שטח מדינת ישראל. וכמות כלי הנשק שנכנסת בדרכים האלו משמשת את ארגוני הטרור שמתכננים כבר עכשיו את ה-7 באוקטובר הבא. לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר מציאות כזו בגבולותיה".