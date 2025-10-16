הפועל ירושלים התארחה אצל מנסרה הקטלונית. הקבוצה הגיעה למלון בו שהו ונתקלו בהפגנה פרו פלסטינית ונאצלו לעבור למלון אחר כשהציוד שלהם בתוך המלון

הפועל ירושלים התאחרה אמש (רביעי) אצל קבוצת הכדורסל מנסרה הקטלונית. הירושלמים הפסידו 94:101, אך האירוע הגדול התרחש לאחר מכן. הירושלמים שהגיעו למלון בו שהו נתקלו בהפגנה פרו פלסטינית ונאצלו לעבור למלון אחר כשהציוד שלהם בתוך המלון. מספר אנשים מהמלון בו היו אמורים לישון העבירו להם את הציוד.

הירושלמים הפסיד למנרסה וירדו למאזן 2:1 במפעל בו הם חולמים על זכייה כדי להגיע ליורוליג. באותו ערב הפועל ת"א שיחקה גם בספרד. היא ניצחה 93:100 את ולנסיה עלתה למאזן 1:3 ביורוליג ונותרה מושלמת מול קבוצות שהן לא מכבי תל אביב.