סמ"ר ברק דניאל הלפרן ז"ל נהרג בעזה לפני כעשרה חודשים. ביום הזיכרון הלאומי לזכרם של הנופלים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל מוציאה הזמרת מאיה דדון בשיתוף המשפחה שיר לזכרו – "שחקן נשמה"

סמ"ר ברק דניאל הלפרן ז"ל היה בן 19 בנופלו בקרבות ברצועת עזה. לזכרו, ולרגל יום הזיכרון הלאומי לזכרם של הנופלים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל, מוציאה הזמרת מאיה דדון שיר לזכרו. "שחקן נשמה" הוא שיר שנכתב במיוחד לבקשת המשפחה, על ידי אליה רוסיליו, אחרי ששמע על דמותו ותחביביו. התוצאה היא שיר אישי, נוגע ומרגש.

האזינו לשיר של מאיה דדון – שחקן נשמה:

"אחד פחות במגרש"

סמ"ר ברק דניאל הלפרן (19) היה מפקד כיתה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי נהרג בפגיעת טיל נ"ט בג'באליה בתאריך ה- 9.12.2024, הותיר אחריו הורים, שני אחים ובת זוג. סופר עליו כי היה מלח הארץ, מדריך בצופים וכדורסלן מצטיין. אהב להיות לוחם ולהשתייך לחטיבת גבעתי שם גם שרתו אביו ואחיו, הרצון היה להמשיך את המורשת ולנגד עיניו תמיד נגלו החטופים.

"תודה על הנצחה מכבדת שתישאר איתנו לנצח"

משפחתו של ברק דניאל הלפרן ז"ל התרגשה מאוד מהתוצאה. "אנו מודים מעומק הלב לזמרת מאיה דדון וליוצר אליה רוסיליו על השיר המדויק והמרגש", מסרו. "עבורנו זה לא עוד שיר, זו נשימה של זיכרון, חיבוק חם שנשלח מהלב של ברק דרך המוסיקה לכולנו. כל העובדים במלאכה על 'שחקן נשמה' הצליחו להביא את הרוח, השמחה, הערכים והאהבות של ברק לשיר שחודר ללב ומשאיר אותו פתוח. ברק היה באמת שחקן נשמה על המגרש, בצופים, בלחימה ובחיים עצמם. תודה על הנצחה מכבדת ונוגעת שתישאר איתנו לנצח".

"זכות ומצווה גדולה"

הזמרת מאיה דדון חשה תחושת שליחות ומשמעות בלקיחת חלק בפרויקט ההנצחה. "בימים מורכבים של שמחה מהולה בעצב, זו זכות ומצווה גדולה לקחת חלק בהנצחתו של סמ"ר ברק דניאל הלפרן ז"ל שעד הרגע האחרון נלחם למען חזרתם של החטופים ולמען כולנו. אנו מציינים היום שנתיים למלחמת חרבות ברזל שגבתה את חייהם של אלפי קורבנות והשאירה משפחות רבות מדממות ואני כולי תקווה שזו תהיה המלחמה האחרונה".

"אלו היו שנתיים מטלטלות ברמה הלאומית וגם עבורי ברמה האישית", הוסיפה, "כשהשבוע התחיל עם בשורות משמחות, אסור לנו לשכוח את כל אלו שחרפו נפשם כדי שנוכל לזכות בחדשות מהסוג הזה ואני גאה לבצע את השיר דווקא עכשיו, כחיילת בצבא הגנה לישראל, ומאחלת למשפחת הלפרן ולכל עם ישראל שלא ידעו עוד צער".

כאמור, השיר המרגש נכתב על ידי אליה רוסיליו, בהשראת הסיפורים המשפחתיים. הלחינו את "שחקן נשמה" אליה רוסיליו, אריאל עדן ושי חי ג'יאן. מי שעשו את העיבוד וההפקה המוזיקלית הם אריאל עדן ועדן דהן.