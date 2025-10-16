הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר העביר את את המלצותיו, על זכאי עיטור הגבורה על מעשי גבורה בחרבות ברזל. בעקבות פניית שר הביטחון ישראל כ"ץ

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר העביר את את המלצותיו, על זכאי עיטור הגבורה על מעשי גבורה בחרבות ברזל. בעקבות פניית שר הביטחון ישראל כ"ץ על הענקת עיטור הגבורה לציון מעשי גבורה, עוז ומופת יוצאי דופן של חיילים או של יחידות צבאיות, שבאו לידי ביטוי במהלך מלחמת "חרבות ברזל" מאז אירועי ה-7 באוקטובר.

ישראל כ"ץ: "ה-7 באוקטובר היה היום הקשה ביותר ליהודים מאז השואה והיום הקשה בתולדות מדינת ישראל. מאז פעל צה"ל בגבורה ובנחישות בחזיתות רבות ושינה לחלוטין את מאזן הכוחות האסטרטגי מול אויבינו. במלחמה הקשה הזאת שנכפתה עלינו נחשפנו לסיפורי גבורה יוצאי דופן של לוחמים ולוחמות, שעמדו בפרץ, נלחמו במסירות נפש והצילו חיים רבים.

"חובתנו הלאומית והערכית היא להוקיר את מעשי הגבורה הללו ולהעניק להם את ההכרה הרשמית והערכית הראויה ביותר. עיטור הגבורה הוא אות יוצא דופן כמוהו הוענקו עד היום 40 בלבד מאז קום המדינה, ולאחרונה בשנת 1975, והוא יוענק במערכה זאת למי שפעלו בנסיבות הקשות ביותר למען הגנתה וקיומה של מדינת ישראל".