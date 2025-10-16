מהדורת חדשות 12 הובילה את ערב החדשות עם 15.9%. בתוכניות הפריים טיים בלטה "אור ראשון" עם 15.3%, ו"הפטריוטים" בערוץ 14 השיגו 9.3%

מהדורות החדשות המרכזיות שודרו אתמול (ד׳) עם הפערים המוכרים, כשחדשות 12 ממשיכים להוביל עם נתון של 15.9%. אחריהם חדשות ערוץ 14 עם 8%, חדשות 13 עם 5.9%, חדשות כאן 11 עם 3.6% ו־i24NEWS עם 1.4%.

בזמן הפריים טיים, תוכנית "אור ראשון" בקשת 12 הובילה עם 15.3%. "הפטריוטים" בערוץ 14 רשם נתון גבוה של 9.3%. "כלוב הזהב" ברשת הסתפק ב־6.8%, ו"המרדף" בכאן 11 קיבל 5.2%.

בגזרת הלייט נייט, התוכנית "אברי ושרקי" בקשת 12 קיבלה 7.1%. "חדשות הלילה" בערוץ 14 רשמה 4.4%. "מהצד השני" של כאן קיבלה 3.2%, ו"היום שהיה" ברשת הסתפקה ב־2.5%.