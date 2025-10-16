יום האזכרה לזכר חללי מלחמת חרבות ברזל וטבח השבעה באוקטובר נפתח הבוקר. במטה הכללי עמדו לדקת דומיה בשעה 06:29. הרמטכ"ל: "משנים את המציאות במזרח התיכון"

היום, כ"ד תשרי, מתקיים יום הזיכרון הממלכתי לחללי 7 באוקטובר ולחללי מלחמת חרבות ברזל. בשעה 06:29 הבוקר התייצבו ראשי המטה הכללי למסדר מיוחד ולעמידת דקת דומיה לזכר הנופלים כולם.

הבוקר פורסמה "פקודת יום" של הרמטכ"ל לציון יום האזכרה הממלכתי.

בדבריו ציין הרמטכ"ל:

״עם עלות השחר נפרצו גבולותינו, המלחמה חצתה אל סף ביתנו וזרעה בשדות הנגב אש, קטל ושכול״, אמר זמיר. ״מתוך השבר קם עם ישראל, בגדולתו ובעוצמתו התאחד ויצא להגן על הבית. ב-7 באוקטובר צה"ל כשל במשימתו להגן על המדינה ואזרחיה. אנו מתחקרים ונמשיך לתחקר את אירועי אותו יום ואת המלחמה כולה, באמינות, בשקיפות ובמקצועיות. אנו חבים זאת לחטופים, לנרצחים, לחללים, לפצועים ולמדינת ישראל כולה״.



הרמטכ״ל הוסיף כי ״דרכנו היא דרך הניצחון – צה"ל הוא שמעצב את פני המערכה ומשנה את המציאות במזרח התיכון. לאורך כל ימי הלחימה פעלנו כשחטופינו עמדו לנגד עינינו. בימים האחרונים, מתוך עוצמה, בזכות העשייה והלחימה הנועזת שלכם, לוחמינו היקרים, הצלחנו להגיע להסכם שהשיב את חטופינו החיים לביתם וחלק מן החללים לקבר ישראל; לא נשקוט עד שנשיב את כל חללינו לקבורה ראויה!״

יהי זכר הנופלים ברוך.