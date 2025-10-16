גופותיהם של ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטראש הועברו הלילה לישראל. זיהויים הושלם באבו כביר והודעות נמסרו למשפחותיהם

הותרו לפרסום שמותיהם של החללים שהוחזרו הלילה לישראל: ענבר הימן ורס"ם מוחמד אלאטרש ז"ל. ענבר הימן היא החטופה היחידה שנותרה בעזה עד כה. כעת נותרו ברצועה 19 חללים, כולם גברים.

עוד באותו נושא שתי גופות חללים הושבו הלילה לישראל 07:02 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

מדוברות משרד ראש הממשלה נמסר:

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות הימן ואלאטרש ושל כל משפחות החטופים החללים.

הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם.

יהי זכרם ברוך.

פרטים נוספים על נסיבות הירצחם

דובר צה"ל מסר הבוקר פרטים נוספים עליהם ועל נסיבות הירצחם:

"לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחות החטופים ענבר הימן הי״ד ורב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז״ל כי יקיריהם הושבו לקבורה.

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ענבר הימן הי״ד, נרצחה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתה נחטפה לרצועת עזה. ענבר הי״ד, בת 27 במותה, נחטפה מפסטיבל הנובה, ובתאריך 15 בדצמבר 2023 נקבע מותה. הותירה אחריה הורים ואח.

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז״ל, מסעווה שבט אל־אטרש, שירת כגשש בחטיבה הצפונית ברצועת עזה, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. מחמד ז״ל, בן 39 בנופלו, בתאריך 24 ביוני 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים, אחים, שתי נשים ו13 ילדים.

צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה", לשוןם הודעת דובר צה"ל

ענבר הימן ז"ל ורס"מ מחמד אלאטראש ז"ל

במטה משפחות חטופים הספידו את השניים:

ענבר הימן (27) מחיפה, בחורה מחוננת, מלאת אהבה והכלה עם נתינה אין סופית. קרוביה מספרים שהייתה שופעת יצירתיות ומלאה בשמחת חיים. ענבר למדה במגמת קולנוע בבית הספר התיכון, ועם השנים הפכה לאומנית גרפיטי מוערכת בעלת סגנון ייחודי. בעולם האומנות הייתה מוכרת בכינויים Pink ו-Raven , וציוריה הוצגו בתערוכות במדינות שונות. לאחר חטיפתה הסלוגן "Free Pink" קרא לשחרורה, ונכתב על קירות, דגלים ופרטי לבוש ברחבי ישראל והעולם. ענבר ובן זוגה נועם אלון הכירו בלימודי תקשורת חזותית במרכז האקדמי ויצו חיפה, והיו אמורים להתחיל יחד את השנה הרביעית ללימודים. ענבר הגיעה למסיבת הנובה בתור "הלפרית" – תומכת לרוקדים שאינם חשים בטוב, וממנה נחטפה. ב-16.12 התבשרה משפחתה שענבר נרצחה ב07.10. ענבר הותירה אחריה שני הורים ואח.

רס״ם מחמד אלאטרש (39) ממסעווה שבט אל אטרש, שירת כגשש בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה.

משפחתו מתארת אותו כבחור רציני שדואג לכולם, מספרים כי מאז שהיה ילד הוא אהב בעלי חיים ובפרט את הסוסים שגידל. החלום שלו היה להקים חוות סוסים מסודרת.

מחמד נפל בקרב בהגנה על אוגדת עזה ונחטף. הותיר מאחוריו שתי נשים, 13 ילדים, הצעירה מהם נולדה חודש לפני שנחטף, תשעה אחים ושלוש עשרה אחיות.