ראש ישיבת שדרות: "נוסיף לרקוד ולשמוח וללמוד תורה ומתוך זה נמשיך לדרוש מחוייבות גדולה לארץ ישראל ולפעול מוסרית למען ארץ ישראל השלימה"

מדהים! מרגש! אדיר! מטורף!

כל מילה קטנה לתאר את שמחת תורה בשדרות שנתיים לאחר מתקפת המחבלים : הקפות בכל העיר בליל שמחת תורה, הקפות ישבתיות ארוכות בכמה מוקדים, ריקוד ברחובות – קימה לתפילת ותיקין ולאחר התפילה מסתובבים בכל העיר- בית כנסת בית כנסת עם מאות בני תורה שמשמחים ומקפיצים ומרקידים ושרים בכל כוחם !

הקפות דווקא בימים האלו- שזהו זמן אזכרות לנפילת הגיבורים ולנפילת שוטרים ואזרחים- המציאות שעיר שלימה צהלה ושמחה היא מחזקת ,שירת אלפי בני נוער ובנות נוער בונה עוד קומה של חוסן לעוד שמחה!

גם ההקפות השניות בשדרות היו לתפארת: שני אירועים גדולים בעיר שהביאו כחמש עשרה אלף איש(!!) שבאו להשתתף בריקודים ובשמחתה של תורה.

המראה הזה שלא מבייש לבדיל שום פסטיבל של נוער וחוויית שמיעת אלפי קולות שצועקים בכל ליבם "שערי שמיים פתח" "לב טהור ברא לי" "וטהר" הוא אירוע שמחשמל ומטעין את כולנו עם אנרגיות מחודשת של תורה.

החטא הקדמון: הגירוש מגוש קטיף

קפצנו גבוה אבל בסוף יורדים חזרה לקרקע. חייבים התייחסות תורנית אמונית להסכם וליום שאחרי. כשעושים תשובה מאוד חשוב לבדוק איזו עבירה גרמה לנו להגיע לעבירה הזו ומה השורש – במקרה של עזה ברור לנו מעל לכל ספק שהחטא הקדמון הוא הגירוש מגוש קטיף וחוק ההתנתקות שמסר [ללא שלום!!) חלק מארץ ישראל, ושבאופן ציבורי כפרנו בארץ ישראל.

וזה גרר חטא אחר שראינו איך שהחמאס טבח בפתח וישבנו בצד ואמרנו -גויים הורגים גויים מה זה ענייננו – שגרר עוד חטא שלא יסולח שראינו איך חמאס מתחמש ומטפטף ולא רק שלא הגבנו להתחמשות ולהכנה שלהם ולאימונים שלהם ,עצמנו עין גם לטפטופים!!ואפשרנו ברצועה הצרה שהיא המשך החוף שלנו מדינת טרור עם יותר נשק ממדינת צרפת!

יש דין שכשהסנהדרין אומרים ש"שמאל הוא ימין" חייבים להתבטל ולציית אבל אין דין כזה עם ראש ממשלה. אם ראש הממשלה בנימין נהתינו ינסה להסביר שהמדיניות שלו היא ימין כשאנו רואים שזה שמואל [כפירה גמורה בעזה שהיא ארץ ישראל] מתחילת המלחמה נכונות לדון ולהתפשר עם הטרור ][ התמרכזות הפרט] ועוד ועוד.

חייבים להתיישב חזרה בעזה

אני רוצה להוסיף עוד דבר: כשהחמאס מוציא להורג כל מי שעזר לישראל ונשיא ארה"ב אומר בהתנשאות ובחוסר אכפתיות (ואולי אפילו בצביעות נוצרית) שהחמאס מטפל בכמה חמולות- ומדינת ישראל שותקת זו בושה וכלימה וחרפה מוסרית! העם שהוא אור לגויים ומאמין בתיקון עולם אסור לשבת מהצד!! מתבקש שנפציץ את החמאסניקים שהורגים!

אנו קוראים לממשלת ישראל להקשיב לקולות השפויים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ. וח"כ עמית הלוי ושאר השרים הימניים באמת שחייבים התיישבות בעזה וחייבים לראות שאין כת בין לאומי בעזה ושעל כל הפרה קטנה ישראל תפעל בהחלטיות מתוך אמונה שלא יעלה על הדעת שהמקום הייחודי שיהודי לא יכול לגור [לפי החוק] זה רצועת עזה.

נוסיף לרקוד ולשמוח וללמוד תורה ומתוך זה נמשיך לדרוש מחוייבות גדולה לארץ ישראל ולפעול מוסרית למען ארץ ישראל השלימה!!

הרב דוד פנדל הוא ראש ישיבת ההסדר בשדרות