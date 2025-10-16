עסקת החטופים: שני חללים נוספים הושבו הלילה לישראל והועברו לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר. כעת נותרו ברצועה 19 חללים.

במסגרת פעימה נוספת של עסקת החטופים הושבו הלילה לישראל שתי גופות חטופים. הגופות הועברו לזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

ממשרד ראש הממשלה נמסרה הלילה ההודעה הרשמית:

ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, שני ארונות של חטופים חללים שנמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועברו לישראל שם יתקבלו במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועברו אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחות.



כל משפחות החטופים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמם. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון.

הציבור מתבקש לכבד את פרטיות המשפחות ולהימנע מהפצת שמועות ומידע שאינו רשמי ומבוסס, לשון הודעת משרד רוה"מ.

מדובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו הלילה:

שני ארונות החטופים החללים המלווים בידי כוח צה"ל חצו לפני זמן קצר את הגבול לשטח מדינת ישראל ועושים דרכם למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם יבוצע הליך זיהוי.



נציגי צה"ל מלווים את בני המשפחות.

צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים החללים.

מדוברות המשטרה נמסר:

"2 ארונות של חטופים חללים מלווים על ידי משטרת ישראל, הגיעו למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, שם יימשך הליך הזיהוי.

שוטרי הזיהוי הפלילי ומתנדבי יחידת רופאי השיניים של המשטרה , ערוכים לזיהוי החללים, יחד עם גורמי הרפואה והזיהוי הנוספים.

שוטרי ומפקדי משטרת ישראל מרכינים ראש, מצדיעים ומשתתפים בכאב המשפחות", לשון הודעת המשטרה.

בתחילה דווח כי יתכן שהפעימה תכלול חישה חללים אך לבסוף החמאס שחרר רק שניים. עם מסירת החללים לצלב האדום פרסם החמאס הודעה לפיה הוא סיים להשיב את כל הגופות שהצליח לאתר וכי לא נותרו חללים נוספים. לגבי יתר החטופים החמאס, לטענתו, זקוק לעבודה נוספת, לביצוע חפירות ופינוי הריסות על מנת להגיע אליהם. מנגד, גורם בכיר בישראל אמר אמש בתגובה כי חמאס משקר וברשותו לפחות עוד 10 חללים שהוא יודע היטב את מיקומם.