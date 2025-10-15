שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית מקיפה להכרעת חמאס בעזה במקרה של חידוש המלחמה | הנשיא טראמפ איים גם הוא בחזרה ללחימה

בדיון שקיים היום עם הרמטכ"ל וצמרת צה"ל על היערכות צה"ל בעזה, הנחה שר הביטחון להכין תוכנית להכרעה כוללת של חמאס בעזה במידה ויסרב לקיים את תוכנית הנשיא טראמפ ויהיה צורך לחדש את הלחימה.

במסגרת תוכנית טראמפ, חמאס חייב להחזיר את כל החטופים החללים המצויים ברשותו ולהתפרק מנשקו – כאשר ישראל, בשיתוף הכוח הבינלאומי בהובלת ארה"ב, יפעלו להרוס את כל המנהרות ותשתיות הטרור בעזה כדי להבטיח שעזה תהיה מפורזת מכל איום על מדינת ישראל.

במידה והחמאס יסרב לקיים את ההסכם, ישראל, בתיאום עם ארה"ב, תשוב ללחימה ותפעל להכרעה מוחלטת של החמאס ושינוי המציאות בעזה והשגת כל יעדי המלחמה.

גם הנשיא טראמפ איים הערב ואמר כי במידה וחמאס לא יעמוד בתנאי העסקה שהושגה, צה"ל יוכל לשוב ולהילחם ברצועת עזה כאשר יינתן האות לכך.