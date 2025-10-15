שורד השבי מתן אנגרסט הודיע כי הוא מתכוון להשתתף בהלוויתו של דניאל פרץ הי"ד: "היה לי חשוב להצדיע ולחלוק כבוד אחרון למפקד שלי דניאל ז״ל, שהוביל את הקרב ההירואי שלנו באותה השבת"

הערב מתקיימת בהר הרצל בירושלים הלוויתו של סרן דניאל פרץ הי"ד שנהרג בקרב בטנק בעוטף עזה וגופתו נחטפה על ידי מחבלי חמאס.

כעת נודע כי שורד השבי מתן אנגרסט, ששוחרר שלשום משבי חמאס הודיע כי הוא מתכוון להשתתף בהלוויה. ״היה לי חשוב להצדיע ולחלוק כבוד אחרון למפקד שלי דניאל ז״ל, שהוביל את הקרב ההירואי שלנו באותה השבת. המעגל ייסגר רק כשאיתי חן יושב לקבורה באדמת ישראל, יחד עם כל החללים״.

הרמטכל במפגש עם מתן אנגרסט ואיתן הורן (דובר צה"ל)

גיבור ישראל דניאל פרץ הי"ד

סרן דניאל שמעון פרץ הי"ד מיד בנימין. נולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. בגיל 13 עלה לארץ עם משפחתו. אהב ספורט דניאל אהב מאוד ספורט אהב ספורט ספורט אתגרי, ולפני גיוסו נפצע במהלך סקי מים. לאחר ניתוח והתאוששות, הוא נלחם כדי להעלות את הפרופיל הרפואי שלו כדי שיוכל להצטרף לחיל השריון. הוא הגשים את חלומו וסיים כמצטיין קורס מפקדי טנקים, ואף סיים בהצטיינות קורס קצינים.

בשבעה באוקטובר דניאל היה מוצב בנחל עוז. הוא וצוות הטנק שלו סייעו להדוף בגבורה מחבלים רבים. במהלך הקרב דניאל נפצע ונחטף ולאחר 163 ימים הוגדר כחלל צה"ל.

לצידו נלחמו שורד השבי מתן אנגרסט, סמל ראשון איתי חן שעדיין חטוף בעזה, וסמל תומר ליבוביץ ז"ל שנפל בקרב.