היועמ"שית שלחה מכתב לשר הביטחון כ"ץ על כך שהוא מעכב את צו החיסיון, שמונע הגשת כתב אישום נגד טלי גוטליב. היא מצידה יוצאת במאה קמ"ש על בהרב-מיארה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה, פנתה הערב לשר הביטחון ישראל כ"ץ במכתב בו טענה כי עיכוב החתימה על תעודת חיסיון בנושא השב"כ, בתיק נגד טלי גוטליב שחשפה את פרטיו של בעלה שקמה ברסלר, מעורר חשש לניצול לרעה של סמכויות.

המדובר הוא

כ"ץ לא התבלבל והשיב ליועצת המשפטית לממשלה: "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה כלשהי ממך היא דרך מגונה ולא בפעם הראשונה, שמעידה לצערי על מגמתיות והיעדר ענייניות.

לא התעמקתי עד כה בנושא צווי החיסיון המדוברים בשל עיסוקיי הרבים והדחופים בענייני ביטחון המדינה, וכעת אחרי שאתייעץ עם הגורמים המתאימים אשקול את דרך הטיפול הנכונה בנושא".

נזכיר כי גוטליב חשפה את פרטיו של בעלה של שקמה ברסלר וכן את היותו בכיר בשב"כ, וסרבה להגיע לחקירת המשטרה אליה זומנה. בפרקליטות מבקשים להגיש נגדה כתב אישום אך לשם כך נדרש חתימה על צו חיסיון הדורש חתימה של ראש הממשלה או שר הביטחון.

גוטליב: מיארה חושבת שכולנו מטומטמים

מי שהשתמשה בשפה פחות מעודנת היא ח"כ טלי גוטליב, הנתבעת בתיק: "היועמ"שית מיארה אשכרה חושבת שכולנו מטומטמים. והפעם, הגב׳ יועמ"שית שיגרה מכתב לתקשורת, סליחה, לשר הבטחון ישראל כ"ץ מכתב בו היא מאשימה אותו שהוא סירב להיות חותמת גומי שלה! או במילותיה המכובסות הוא עיכב חתימה על תעודת חיסיון ובגללו לא ניתן להגיש נגדי כתב אישום.

ועכשיו קבלו הסבר: מיארה לא רוצה שאחשוף בניהול המשפט נגדי בגין חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר מידע שיצביע על ניסיון הפיכה שלטונית וצבאית בחסות צמרת השב״כ. פקודת הראיות קובעת ששר הבטחון או ראש ממשלה היחידים שלהם שיקול הדעת באם מידע שייחשף יפגע בביטחון המדינה אם לאו.

בן זוגה של ברסלר ורונן בר חייבים לעם ישראל הסברים, ואם נדמה למיארה ששר הבטחון עובד אצלה היא טועה. מאד טועה. לא רק שאין פגיעה בביטחון המדינה אלא קיים צורך אמיתי לחשוף את מי שאשם בתופת אוקטובר. בהצלחה לך גברת יועמ"שית".