מדד המחירים לצרכן ממשיך לשקף בלימה של האינפלציה. מדד ספטמבר ירד ב-0.6% גבוה יותר מאשר המדד בשנה הקודמת. גם במחירי הדירות נרשמה ירידה

עוד בשורה לצרכנים. מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.6% בחודש ספטמבר 2025, בהשוואה לחודש אוגוסט 2025. מדובר על ירידה גדולה יותר ב-0.4% מאשר מדד ספטמבר 2024. בסך הכל, בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.5%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-3.5%, שכר דירה ובריאות שעלו ב-0.3%, כל אחד.

המשמעות של צניחת המדד וירידת האינפלציה השנתית, היא אפשרות להורדת ריבית בנק ישראל, שלא השתנתה כבר שנתיים. ייתכן והיא תרד ברבע אחוז, ותקל על משלמי המשכנתאות.

שכר דירה

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.3%.

נתון נוסף שמתפרסם עוסק במחירי הדירות וגם שם נרשמת ירידה. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.0%), צפון (0.2%-), חיפה (0.4%-), מרכז (1.8%-), תל אביב (0.9%-) ודרום (0.8%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.2%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.7%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (8.4%), ירושלים (4.2%), חיפה (3.7%) ודרום (2.8%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (2.9%) ותל-אביב (1.5%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-0.5%.