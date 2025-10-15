האמונה שהחזיקה את החטופים בשבי: רום ברסלובסקי סיפר כל הזמן לעצמו שהוא "יהודי חזק" וסרב לצום ברמדאן. מתן אנגרסט התפלל 3 תפילות ביום מסידור שקיבל משוביו

האמונה שהחזיקה את החטופים בשבי: בשיח עם עיתונאים מוקדם יותר, סיפרה תמי, אימו של רום ברסלבסקי, החטוף שחזר מהשבי, פרטים מעניינים ומזעזעים על השנתיים בהם שהה בידי הג'יהאד האיסלאמי.

בין היתר היא שיתפה כי "הוא היה במקום מסוים במשך ארבעה שבועות וזה היה מקום רע, אזקו אותו בידיים וברגליים, הביאו לו חצי פיתה יבשה לאכול עם טיפה אורז. שמו לו בקבוק גדול כמו של מרכך כביסה בשביל הצרכים. הוא אמר לעצמו אני חייב לעשות משהו אני לא נשאר כאן – ובסוף החודש הוא עשה מעשה: הוא היה רעב מאוד. הצליח להשתחרר מהאזיקים, הוא ניסה להדליק את הגז והוא לא עבד. אז הוא לקח בגדים של המחבל ושל הילדים שלו, וספר, והוא פשוט הדליק את זה – לקח סיר עם מים, שם פסטה בפנים ועשה מדורה בשירותים.

"אני יהודי חזק"

העשן יצא החוצה מהחלונות, ההמון העזתי ראו את העשן וחשבו שיש שריפה. התחילו לדפוק על החלונות, אף אחד לא ענה והם ניסו לפרוץ את החלונות. הוא היה בלחץ היסטרי וחשב שהוא ימות בלינץ׳. הוא נכנס מתחת למיטה, שם עליו שמיכה, והם פרצו את החלונות והוא הרגיש מעל המזרון אנשים, הם ראו את אחד האזיקים והוא חשב שזהו שהם הבינו שיש כאן שבוי. רום התפלל לה׳ וביקש עזרה. בשלב הזה השובה שלו הגיע, הבן אדם חזר פתאום, הוציא את כולם משם והעביר אותו למקום אחר. האמונה בה׳ זה מה שהחזיק אותו".

עוד מספרת אימו כי מהרגע שחזר מהשבי לא הפסיק להגיד "אני יהודי חזק". התברר לה ש"כל כך היה חשוב לו לשמור על הזהות היהודית שלו – כי הם ביקשו ממנו להתאסלם וניסו לפתות אותו שאם יקרא בקוראן ויצום ברמדאן – אז יפצו אותו באוכל ומתנות קטנות כמו סבון או ״פינוקים״ אחרים. אבל רון לא נשבר ולא עשה את זה. ואיך שהוא בא הוא הניח תפילין".

מתן אנגרסט התפלל 3 תפילות ביום

בתוך כך, גם השבוי מתן אנגרסט שחזר בימים האחרונים שמר על אמונתו בשבי. אביו, חגי אנגרסט סיפר הבוקר בראיון אצל קרן נויבך בכאן רשת ב: "הוא התפלל שלוש פעמים ביום באמצעות סידור שהוא ביקש משוביו שקיבל מבכיר חמאס. הוא עבר ממקום למקום. התנאים שלו היו הרבה יותר קשים והרבה יותר עינויים, והוא חייל שנלחם נגדם"