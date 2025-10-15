תכנית האקטואליה כיפות ברזל חוזרת מהחגים עם הניצחון המוחלט על חמאס או שלא, איך אנחנו עם הנאום הארוך של דונלד טראמפ, ומתי העיתונאים הפכו להיות הסיפור? צפו

תוכנית האקטואליה של סרוגים "כיפות ברזל" בהנחיית נתנאל איזק חזרה מחופשת החגים עם שמחה גדולה על שחרור החטופים והשאלה הכי גדולה מה הולך להיות לנו בחורף הקרוב.

מי היה באולפן?

הפאנל השבוע כלל את:

אריה יואלי, עורך אתר סרוגים

ישי כהן, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת

אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי

עו"ד שבות רענן מתנועת המילואימניקים.

הפאנל דן בסטטוס המלחמה, עסקת החטופים, ביקורו המפתיע של דונלד טראמפ וההשלכות הפוליטיות הצפויות, כולל חוק הגיוס והבחירות.

עסקת החטופים: ניצחון מוחלט או מציאות של אין ברירה?

הנושא הראשון שנידון היה כמתבקש עסקת החטופים והפסקת האש עם חמאס, והשאלה האם מדובר ב"ניצחון מוחלט" או ב"מציאות של אין ברירה". הדיון נפתח בהכרה כי שנתיים חלפו מאז אירועי אוקטובר, וכי על אף שחטופים שבו הביתה, ישנם מחירים כבדים: שוחררו אלפי מחבלים, צה"ל נסוג ממרבית שטחי הרצועה, וחמאס עדיין חי ובועט.

ישי כהן הבהיר כי הסכמים הם תמיד מתכון לפשרות, וברור כי לא הושג הניצחון המוחלט המדובר, לפחות לא בשלב זה. עם זאת, הוא הדגיש שמדובר באירוע משמעותי: 20 חטופים חיים שבו לישראל, וזו עסקה שונה מקודמותיה מכיוון שצה"ל שולט כיום ב-10% עד 50% מרצועת עזה, בניגוד למצב קודם בו חמאס שלט בפרימטר הגבול.

אריה יואלי טען שניצחון מוחלט הוא "תמיד ההבטחות של נתניהו". לדעתו, ניצחון מוחלט משמעו שחמאס אומר "קחו והלכתי, בלי תנאים, בלי פרימטר ובלי אחוזים". הוא הזכיר כי מלחמות עולם השנייה הסתיימה בכניעה מוחלטת של יפן וגרמניה ללא תנאי וזה ניצחון מוחלט.

אבי וידרמן, בתגובה לצפייה בסרטון של חטופים ששבו, תיאר את חזרתם כאירוע מעורר דמעות. הוא בירך את הממשלה על העסקה, אף שלדעתו היא לקחה שנה יותר מדי, והסכים כי מדובר בהישג, אך לא בניצחון מוחלט. וידרמן הדגיש כי "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים" של ההסכם. הוא ציין כ"הישגים" את חזרת כל החטופים יחד, את הימצאות צה"ל ברצועה, ואת מחויבות חמאס לפירוז.

בהקשר הפוליטי, כהן ווידרמן התווכחו על עיתוי העסקה. כהן הזכיר שווידרמן טען בעבר כי שיקולים פוליטיים מעכבים את העסקה וכי נתניהו חושש שהממשלה תיפול, אך למרות זאת, העסקה יצאה לפועל.

שבות רענן הבהירה כי "אין ניצחון מוחלט בלי החזרת כל החטופים, וברור שאין ניצחון מוחלט בלי חיסול של חמאס". היא הדגישה כי אסור לוותר על ביטחון המדינה. וידרמן ציין כי טראמפ עצמו אמר שחמאס צריך להתפרק מנשקו.

בפאנל סיכמו שההישג הוא החזרת 170 חטופים חיים, ומצד שני זו הממשלה שבמשמרת שלה נחטפו 250 אנשים, או כמו שווידרמן הגדיר את זה ה"כישלון המוחלט".

ביקורו של דונלד טראמפ

הנושא השני שהטריד את הפאנל היה ביקורו של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שבא בערב שמחת תורה ונאם במשכן הכנסת, תומך בנתניהו ובמדינת ישראל. איזק טען כי טראמפ ייזכר בספר דברי הימים של העם היהודי, לצד יחידי סגולה ככורש.

הדיון התמקד בפער בין התמיכה המוחלטת שהביע טראמפ, לבין התחזיות המלחיצות שאפיינו את הקדנציה הקודמת שלו. שבות רענן טענה כי "האירוע של ביבי לא ביבי הוא מחלה שאוכלת אותנו מבפנים". היא סברה שכולם היו צריכים לשמוח ולתמוך בבחירתו של טראמפ, והיא חשה דמעות כשפתח את נאומו ב"אלוהי אברהם יצחק ויעקב".

ישי כהן סיפר סיפור מרב שהעריך, ולפיו הקב"ה גלגל את הדברים כך שטראמפ הפסיד ארבע שנים כדי שיחזור דווקא בתקופה הנוכחית – תקופת המלחמה, החטופים והאיום האיראני – בה ישראל באמת צריכה אותו כשליח בבית הלבן. כהן ייעץ: "במקום לפרשן את טראמפ תתחילו להקשיב לטראמפ".

אריה יואלי מתח ביקורת על הפרשנים שפיקפקו בטראמפ, והזכיר את קמלה האריס שאמרה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. הוא טען שהשמאל בארצות הברית ובארץ מקצין, וכי הפרשנים נמצאים ב"אקו-צ'מבר" ומדברים מתוך מה שהם רוצים שיהיה, ולא מתוך המציאות.

אבי וידרמן הודה כי בעבר נאלץ לתמוך בטראמפ ב"צערו". הוא הביע חשש מהתהליכים הרעים שעוברים על המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, הכוללים הקצנה ואף סממנים אנטישמיים. יואלי סיכם את הפינה בהודיה על דונלד טראמפ.

שש אחרי המלחמה: עתיד פוליטי ובחירות

הפאנל דן באפשרות לבחירות מוקדמות וביכולת הקואליציה לשרוד את המהמורות שבדרך, ובפרט את חוק הגיוס.

אריה יואלי, "הנביא המוחלט" של הפאנל, חזה שהבחירות לא יתקיימו במועדן (אוקטובר 2026), אלא בינואר-פברואר, מכיוון שהתקציב לא יעבור והקואליציה תתפרק על רקע חוק הגיוס. יואלי סבר שנתניהו יראה שאין לו רוב ויכריז על בחירות.

ישי כהן טען כי עצם העובדה שנתניהו שרד שנתיים נגד כל הסיכויים, ומדברים כעת על תאריך בחירות ב-2026, הוא "הניצחון המוחלט הפוליטי שלו". וידרמן ציין שאם נתניהו ינצח בבחירות, זה יהיה "הרבה בזכות האופוזיציה בישראל" והתקשורת. לדעתו, אף שהדרישות של המפגינים לוועדת חקירה צודקות, התנהלות ההפגנות הפכה את נתניהו ל"נרדף", והחזירה אליו מצביעים שהתנדנדו בין ימין למרכז.

שבות רענן הדגישה כי הנושא צריך להיות מדינת ישראל. היא קראה לוודא שהמלחמה הסתיימה כפי שרצינו, וכי יש צבא חזק שבו כולם משתתפים. היא סבורה שאם הממשלה תבחר בפוליטיקה קטנה על פני הצורך הביטחוני החיוני, הבחירות יגיעו, וזה טוב. רענן דרשה כי לפני הבחירות תוקם ועדת חקירה ממלכתית.

ישי כהן הסביר שנתניהו יעדיף להימנע מדיון בחוק הגיוס מכיוון שזו תהיה "טעות איומה מבחינתו". הוא צפה שנתניהו יעדיף דיון בנושא ביטחוני. יואלי הוסיף כי חוק הגיוס לא יעבור בקדנציה הזו, ואם יעבור, הוא יפסל בבג"ץ. יואלי קיווה לממשלת מרכז ללא המפלגות החרדיות, שתעביר חוק גיוס טוב יותר שיעמוד בבג"ץ. כהן סגר את הפינה בהערכה כי המפלגות החרדיות יהיו חזקות מספיק כדי לקבל את כל דרישותיהן בנושא הגיוס מהממשלה הבאה.

פינת "הטוב, הרע, והמיותר"

מה היה לחברי הפאנל להגיד על בקשת החנינה לנתניהו מהנשיא הרצוג?

ומה אומרים בפאנל על כך שמשפחות החטופים לא מודות לנתניהו.

ציוץ השבוע: מיכל פעילן ונטילת הקרדיט

כתבת חדשות 12 מיכל פעילן שיתפה את ההודעה של אחיה על כך שהיא "הצליחה" להחזיר את החטופים. האם העיתונאים הפכו לסיפור במקום לסקר אותו?

צל"ש או טר"ש: יו"ר הכנסת והרשויות המשפטיות

ומה אמרו בפאנל על אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועמ"שית לנאום של טראמפ?

ולא נשכח את התחזיות לשבוע הבא.

