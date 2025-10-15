פסטיבל קולנוע שומרון הבינלאומי ה-6 יתקיים במעל 20 מוקדים ויציג 70 סרטים מ־71 מדינות, כולל יצירות מאיראן פקיסטן ועוד. יוסי דגן: "השומרון- מוקד תרבותי"

פסטיבל הקולנוע שומרון השישי יוצא לדרך עם עשרות סרטים ופעילויות. השבוע ייצא לדרך ביום ד' 5.11.25, בערב פתיחה בהיכל התרבות באריאל בהנחיית זהר שטראוס – שבמהלכו יוקרן בטרום בכורה חגיגית הסרט בהשתתפותו 'האחד והיחיד שלי' בבימוי דוד טאובר ובנוכחות השחקנים, שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ. תיערך מחווה ליהורם גאון בנוכחותו, יוקרנו סרטי הדגל בכיכובו ויוקרנו יצירות שישימו דגש על אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

האירוע שנערך על ידי מרכז קהילתי שומרון ובתמיכתה של מועצה אזורית שומרון, יתקיים במשך 5 ימים עד ליום ב', ה 10.11.25 במתכונת של פסטיבל נודד בלמעלה מ-20 מוקדים שונים ברחבי השומרון. יוקרנו בו 70 סרטים במתכונת בינלאומית מלאה, כש-27 מתוכם יוצגו במסגרת הקרנות בכורות וטרום בכורות ישראליות ועולמיות.

הפסטיבל שכולל יצירות חדשות ומקוריות שחלקן הופקו בתמיכת קרן קולנוע שומרון, יכלול אירועי הקרנה ברחבי השומרון שילוו בשיח אמן עם יוצרים מובילים ושחקני הסרטים המוצגים – כדוגמת הילה סעדה ונוספים. במהלכו יוצגו יצירות שיתמודדו במסגרת 3 קטגוריות תחרותיות של סרט תיעודי ארוך ישראלי ובינלאומי, סרט עלילתי קצר ישראלי וסרט עלילתי קצר בינלאומי.

הקטגוריה האחרונה תכלול סרטים חדשים ממגוון מדינות וביניהן מפתיעות כדוגמת איראן, פקיסטן ועוד – שנבחרו מבין 440 סרטים מ-71 מדינות שונות שהגישו מועמדות. הם ישימו במרכזם נושאים טעונים לימינו כדוגמת אובדן, נזקי מלחמה, הפגנות, פליטים סורים וכדומה. בתום האירוע, סרטי הדוקו הישראלים ובינלאומיים יוקרנו בתכניות מיוחדת נוספות של הפסטיבל – ביום ג' 18.11.25 וביום ד' 26.11.25, באולם הקולנוע החדש במרכז מורשת אלון מורה.

מתכונת בינלאומית

הפסטיבל יפעל במתכונת בינלאומית מלאה ויכלול יצירות חדשים ממגוון מדינות ביניהן איראן, פקיסטן, הודו, פולין, צרפת והולנד, עלילתיות ארוכות וקצרות, תיעודיות, קלאסיקות, סרטים לכל המשפחה ואנימציות. הפסטיבל יכלול מגוון פעילויות צד לכל הגילאים כדוגמת סדנת תעשייה בנושאי AI ואירועים לילדים, הקרנות בליווי מפגשי אמן עם היוצרים והשחקנים כדוגמת הילה סעדה ועוד.

חלק ניכר מהסרטים הישראלים התיעודיים בפסטיבל השנה ישימו דגש על נושא אנשים עם צרכים מיוחדים, כדוגמת סרטי הדוקו שהופקו בתמיכת הקרן כמו "אלישבע" של הקולנוענית הצעירה יהודית עבר, שיוצג בבכורה ועוסק בטיפול התובעני שנדרש לה באחיה שמתמודד עם צרכים מיוחדים מול הרצון האישי לפרוח, להתחתן ולעזוב את הבית, והמתח שעולה מכך; ולצדו זוכה פרס הסרט התיעודי בפסטיבל הקולנוע ירושלים "מלאכי" של עדו בהט ונעם דמסקי – שעוסק בהתמודדות של צעיר עם תסמונת נדירה שננטש בבית החולים, אומץ ע"י משפחה מיו"ש ונפגש עם הוריו הביולוגים. עוד סרט ישראלי תיעודי בתמיכת קרן קולנוע שומרון שמעורר ציפייה ויוקרן בבכורה מקבילה, הוא "הקרבות של נילי בלאק" של טל קושנר ויניב בן אהרון – שמאיר בזרקור אינטימי שלא נראה עד כה את סיפורה הסנסציוני של המתאגרפת המעוטרת, שזכתה באליפויות עולם רבות וגדלה כבת אולפנה דתיה בבית שמש.

במקביל לכך, בפסטיבל תיערך מחווה מיוחדת ליהורם גאון שיזכה באותו המעמד לאות הוקרה מיוחד ויוקרנו מיטב מיצירותיו המיתולוגיות. כמו כן, יוצגו מגוון סרטים עלילתיים באורך מלא מהארץ ומרחבי העולם ביניהם סרטים לכל המשפחה, אנימציה, קלאסיקות אהובות ועוד. לצד אלו יתקיימו שורת פעילויות נושא משלימות, כדוגמת אירוע תעשייה בנושאי AI; סדנאות של כתיבה יוצרת לנשים עם אמילי עמרוסי ואימפרוביזציה; אירועי ילדים של סדנת דרמה ויצירת סרטוני בינה מלאכותית סביב הקרנת "הקוסם מארץ עוץ"; מפגשים עם קולנוענים ואנשי מפתח בענף ועוד.

ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, יוסי דגן:

"משמח ומרגש שהשומרון מתגלה לציבור כגורם מסקרן בעולמות הקולנוע והאמנות, המעצים את היצירה בארץ. הפקות חיצוניות מוצאות אותנו כלוקיישן הצילומים המושלם; סרטים מדוברים של לב המיינסטרים הישראלי נוצרו פה לאחרונה; הדובדבן שבקצפת הוא פסטיבל הקולנוע שמייבא תרבות מגוונת וייחודית לשומרון, מאפשר תחרות ונותן אפשרות לקהל ליהנות מיצירה איכותית בינלאומית."

מנכ"לית הפסטיבל, אסתר סילם אלוש:

"השומרון מציג לעולם את פניו התרבותיות והפתוחות – מקום שבו נוצרת אמנות מקורית לצד קולנוע עולמי מרתק. פסטיבל הקולנוע הוא לא רק חגיגה של סרטים, במה תרבותית ליצירה מקומית מקורית, ולסיפורים הייחודיים האנושיים של יהודה ושומרון ושל הציונות הדתית, מכניס את המצלמה למקומות שטרם ראינו, ומייצר מפגש ודיאלוג בין קהלים מגוונים."

המנהל האמנותי של הפסטיבל, אורן רייך:

"פסטיבל הקולנוע שומרון יוצר מפגש נדיר בין המרכז לפריפריה – בין יוצרים מהשורה הראשונה לקהלים מגוונים מכל הארץ. זו לא רק חגיגה של קולנוע, אלא אמירה על התרבות הישראלית כולה – שדווקא בשומרון נולדות בה הזדמנויות חדשות ליצירה."

אוצר הרצועה הבינלאומית, אלעד מוקדס:

"אמנות בכלל וקולנוע בפרט פותחים שער לסיפורים ממקומות לא מוכרים, בעזרת מבט אנושי בגובה הלב. לכן מרגש לפגוש יצירות איכות מצד קולנוענים ממנעד עולמי רחב, כולל יוצרים ממקומות בלתי צפויים ששלחו סרטים ומכתבי הגשה חמים. התכנית האמנותית שאצרנו מרתקת, מרגשת ומגוונת."

הפסטיבל יתקיים בין התאריכים – יום ד', 5.11.25 – יום ב', 10.11.25.