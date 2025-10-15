למרות העיכוב במסירת גופות החטופים, חמאס וישראל החלו במגעים לקראת השלב הבא של עסקת טראמפ להפסקת אש וסיום המלחמה

גופי תקשורת אמריקאים מדווחים כי למרות אי השלמתו המלאה של שלב א' של עסקת טראמפ לסיום המלחמה, ישראל וחמאס כבר פתחו במשא ומתן לקראת שלב ב' של העסקה לסיום המלחמה.

ה-Wall Street Journal בארצות הברית, מדווח כי למרות העיכובים במסירת גופות החטופים לידי ישראל במסגרת שלב א' של הסכם סיום המלחמה, כבר החלו המגעים לשלב ב' של ההסכם בין ישראל וחמאס, בתיווך אמריקאי-ערבי.

שלב ב' של העסקה, אמור להיכנס לתוקף עם שחרור כלל החטופים, ובקווים כללים אמור להביא ליצירת מסגרת שלטונית חדשה לעזה, במסגרת ממשלת טכנוקרטים שתנהל את החיים האזרחיים ברצועה, בנוסף שלב זה אמור לכלול דיונים על פירוק חמאס מנשקו ופרישתו הכוללת מהנהגת הרצועה.

מוקדם יותר היום, דיווחים מצריים טענו כי ישראל וחמאס הגיעו כבר להסכמה כללית לגבי אופי הממשלה הטכנוקרטית שתשלוט בעזה, אם הדיווח נכון, ככל הנראה שהמו"מ הנוכחי יעסוק בהחלפת חמאס בשלטון.