שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש עם שורד השבי בר קופרשטיין בבית החולים שיבא תל השומר והתחייב לפעול להשבת החללים החטופים: "זו המשימה העליונה לצד פירוק החמאס מנשק ופירוז עזה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (רביעי) בבית החולים שיבא תל השומר את שורד השבי בר קופרשטיין, חייל צה"ל ולוחם בחטיבת הנח"ל ששוחרר מהשבי ביום שני האחרון. לביקור התלווה ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא.

צפו בתיעוד:

במהלך הפגישה, שר הביטחון שמע מקופרשטיין על תקופת השבי שלו, והודה לו על גבורתו ב-7 באוקטובר כשסייע למשתתפי מסיבת הנובה והעניק לחלקם טיפול רפואי עד שנחטף בידי ארגון הטרור חמאס.

בדבריו לשורד השבי כ"ץ גם הדגיש את המחויבות להשבת כל החללים החטופים. לטענתו, "זו המשימה העליונה לצד פירוק החמאס מנשק ופירוז עזה".