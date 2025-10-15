גופי תקשורת טורקיים מדווחים, כי כחלק ממחויבותה להסכם הפסקת האש בעזה, טורקיה מתכוננת לשלוח צוותי חיפוש הנדסיים אל הריסות הרצועה בניסיון להאיץ את שחרור החטופים החללים.
על פי הידיעה הטורקית, צוותים טכנים והנדסיים בעלי כלים איתור מתקדמים וכלים הנדסיים, מתכוננים ליציאה לשטח הרצועה לתגבר את מאמץ איתור ושחרור החטופים החללים, כ-20 במספר, שנותרו עד כה ברצועה ולא שוחררו על ידי חמאס.
לטענת הארגון, קיים קושי רב באיתור החללים כתוצאה מההרס הרב ברצועה, ואובדן תיעוד במהלכה של מיקומם של החטופים יחד עם אובדן קשר שך ארגוני הטרור עם הצוותים שהחזיקו בהם.
יעקב ויטלה
לשלוח הטורקים ל ארצם לא צריך ה אחים ה מוסלמים על הגבול זה צבא חזק מאוד על הגבול12:20 15.10.2025
