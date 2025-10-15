ראש ממשלת נפאל, סושילה קארקי, הספידה את מותו של החלל החטוף ביפין ג'ושי: "כל העם הנפאלי התפלל לשחרורו בשלום. הידיעה על מותו ניפצה את כל תקוותינו וחלומותינו בשנתיים האחרונות"

ראש ממשלת נפאל, סושילה קארקי, הספידה היום (רביעי) את מותו של ביפין ג'ושי, החטוף הנפאלי שנרצח בשבי החמאס וגופתו הושבה לישראל שלשום אחרי שנתיים. בדבריה שלחה תנחומים לבני המשפחה האבלים.

"אני המומה מהידיעה שאישרה את מותו הטרגי של הסטודנט הנפאלי ביפין ג'ושי, לאחר שנתיים של תקווה ותפילות בלתי מעורערות" אמרה קארקי. "הודעה קורעת לב זו גרמה לנו לכאב עמוק, וברגע קשה זה אני מבקשת לשלוח תנחומים למשפחתו האבלה ולחבריו".

לדבריה, "ג'ושי לא היה רק סטודנט – הוא היה נציג של אלפי צעירים נפאלים שיצאו לחו"ל בחיפוש אחר ידע. חייו היו מלאים בהתלהבות, התמדה, ענווה ורצון לעזור לאחרים. קיווינו וייחלנו לכך שהוא יחזור בשלום ויתרום תרומה משמעותית לפיתוח של נפאל. במקום, הוא הפך לקורבן של סכסוך בינלאומי".

"מאז שפורסמו החדשות על חטיפתו, כל העם הנפאלי התפלל לשחרורו בשלום. הידיעה על מותו ניפצה את כל תקוותינו וחלומותינו בשנתיים האחרונות" סיכמה. "הוא כבר לא איתנו, אבל העובדה שהוא גילה אומץ, גבורה והקרבה חסרת תקדים ברגעיו האחרונים לפני שנחטף, והציל את חייהם של רבים אחרים, גרמה לכולנו להיות אסירי תודה לו לנצח. מעשה הרואי זה יהיה המורשת הגדולה ביותר של חייו, שישמור עליו בחיים כסמל לגאווה הנפאלית. האומה לעולם לא תשכח את גבורתו".