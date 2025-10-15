צה"ל אישר כי הגופה הרביעית שמסר ארגון הטרור חמאס היא לא של אף אחד מהחטופים. ככל הנראה היא של פעיל חמאס בעזה

צה"ל אישר היום (רביעי) לפני זמן קצר כי הגופה הרביעית שמסר ארגון הטרור חמאס היא לא של אחד מהחטופים. ככל הנראה היא של פעיל חמאס בעזה.

דובר צה״ל: "לאחר השלמת הבדיקות במרכז הלאומי לרפואה משפטית, הגופה הרביעית שנמסרה לידי ישראל מצד חמאס אינה תואמת לאף חטוף או חטופה. חמאס נדרש לבצע את כלל המאמצים הנדרשים להחזרת החטופים החללים".

על פי ההערכות של מערכות הביטחון, הגופה הרביעית שהושבה אמש היא ככל הנראה של פעיל חמאס בעזה. בבדיקות עד כה לא נמצאה התאמה בין הגופה שהועברה לבין החטופים החללים הישראלים. זו לא הפעם הראשונה שבה ארגון הטרור ניסה למסור גופה שלא הייתה של חטוף ישראלי, אחרי שאירוע דומה התרחש בפברואר האחרון עם החזרת גופתה של שירי ביבס.

כאמור, אמש ישראל קיבלה לידיה 4 גופות נוספות של חטופים, שהועברו על ידי הצלב האדום מרצועת עזה. הגופות נלקחו למרכז לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי, ורק בתום הליך הזיהוי ניתנה הודעה רשמית למשפחות. שלושת החטופים החללים שהוחזרו אמש הם תמיר נמרודי, איתן לוי ואוריאל ברוך.