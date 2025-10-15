מחלקת המדינה של ארצות הברית, הודיעה כי ביטלה את הוויזות של שישה זרים בשל הערות שפרסמו ברשתות החברתיות על רצחו של צ'ארלי קירק

מחלקת המדינה של ארצות הברית, הודיעה אתמול (שלישי) כי ביטלה את הוויזות של שישה זרים בשל הערות שפרסמו ברשתות החברתיות על רצחו של צ'ארלי קירק. ההחלטה מגיעה על רקע זעם ציבורי רחב סביב הרצח שזעזע את הקהילה השמרנית בארה"ב.

בהודעה שפורסמה בחשבון ה- X נכתב: "ארצות הברית אינה מחויבת לארח זרים המביעים משאלות מוות לאמריקאים". מחלקת המדינה הוסיפה כי היא "ממשיכה לזהות מחזיקי ויזות שחגגו את רצחו הנורא של צ'ארלי קירק". בשרשור נוסף תפרסמה מחלקת המדינה שישה דוגמאות ל"זרים שאינם רצויים יותר בארה"ב".

עוד באותו נושא דובר מחלקת המדינה האמריקאי: "נפעל נגד סילוק ישראל מפיפ"א" 14:53 | שמחה רז 0 0 😀 👏

השרשור כלל צילומי מסך ומקטעים מהערות של אנשים מזוהים כאזרחים זרים מארגנטינה, ברזיל, גרמניה, מקסיקו, פרגוואי ודרום אפריקה. באחד מהציוצים, שפורסם, נכתב: "צ'ארלי קירק לא ייזכר כגיבור. אלא כחלק מתנועה של גזענים לבנים ממעמד נמוך!". השרשור הסתיים בהצהרה ממחלקת המדינה, שבה נאמר כי הנשיא טראמפ ומזכיר המדינה מרקו רוביו "יגנו על גבולותינו, תרבותנו ואזרחינו באכיפת חוקי ההגירה שלנו. זרים שמנצלים את אירוחה של אמריקה תוך חגיגת רצח אזרחינו יוסרו"